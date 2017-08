Am ersten Bundesliga-Spieltag drehte sich alles nur um den Video-Schiedsrichter? Von wegen! Im Internet öffnen Fußballfans seit dem Wochenende für eine Spendenaktion ihr Herz – und ihr Portemonnaie. Auch Hessen beteiligen sich.

Das Prinzip ist einfach: Unter dem Hashtag #saisonspende nennen Twitter-Nutzer einen Verein, einen Spieler, einen Betrag sowie eine Hilfsorganisation oder allgemein einen guten Zweck. Am Ende der Saison bestimmt die Anzahl der Tore des genannten Spielers den Gesamtbetrag, den der jeweilige Nutzer der Hilfsorganisation als Spende zukommen lässt. Vorgaben gibt es keine – viele haben ihre Spende auch von der Anzahl der (Gegen-) Treffer oder dem Tabellenplatz ihrer Lieblingsmannschaft abhängig gemacht.

Seinen Ursprung hatte der Trend am Sonntag in diesem Tweet:

Hinter der Nutzerin "Sarah." steckt Sarah Knoll, ein 21 Jahre alter Fan des 1. FC Köln. "Ich habe einen Tag zuvor einen Tweet von einem BVB-Fan gelesen, der wohl pro Tor einen Euro spenden wollte", sagte sie gegenüber sportschau.de . "Aber das war nichts Festes. Da dachte ich mir: Mit einem Hashtag bekommt man das am besten groß."

In der Tat: Die Idee verselbständigte sich innerhalb von wenigen Stunden. Die Beteiligung beschränkte sich von Beginn an nicht nur auf FC-Fans, auch zahlreiche Anhänger anderer Bundesliga-Clubs schlossen sich schnell an. "Ich dachte, vielleicht machen da fünf, sechs Leute mit", sagte Knoll. "Ich bin etwas baff. Ich führe extra Buch über alle, die daran teilnehmen – und das ist mittlerweile echt ein Haufen Arbeit. Am Ende wird jeder darauf hingewiesen, ob er gespendet hat."

Auch bei einigen Fans der Frankfurter Eintracht wird die 21-Jährige im Mai kommenden Jahres anklopfen. Sie wollen nämlich entweder bei jedem Treffer der Mannschaft von Trainer Niko Kovac spenden...

... bei Toren oder Vorlagen eines einzelnen Profis ...

Marvin. @Marv2punkt0 Na da wollen wir doch mal mitmachen: Für jedes Tor von @KPBofficial gehen 5 Euro an die @BS_AnneFrank . #saisonspende https://t.co/Q4Mx7zZRcA

... oder – in guter (oder schlechter) Erinnerung an die vergangene Saison – jedes Mal dann, wenn ein Eintracht-Spieler verwarnt oder gar vom Platz gestellt wird:

Steffen Herget @Steffen_Herget Ok. #saisonspende 1 € für jede gelbe Karte, 2 € für jede rote der @Eintracht . Genaue Charity suche ich noch aus.

Sendung: hr1, 22.08.2017, 13.30 Uhr