2. Fußball-Bundesliga : Lilien in Kiel: Jones soll gesperrten Holland ersetzen

Darmstadt: Das nächste Top-Team, bitte: In Kiel will der SV Darmstadt 98 am Samstag seinen positiven Trend fortsetzen. Trainer Dirk Schuster bastelt notgedrungen noch an der richtigen Aufstellung. [mehr]