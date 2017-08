Der Wechsel von Kevin-Prince Boateng zur Frankfurter Eintracht ist in trockenen Tüchern. Der Mittelfeldspieler unterschrieb am Freitag einen Dreijahresvertrag. Trainer Niko Kovac hat Großes mit ihm vor.

Am Ende ging alles ganz schnell. Noch während der laufenden Pressekonferenz zum Bundesliga-Auftakt der Frankfurter Eintracht am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg wurde der seit Tagen im Raum stehende Wechsel von Kevin-Prince Boateng perfekt gemacht. Der 30-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Juni 2020. Am Vormittag hatte Boateng den erforderlichen Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht.

Führungsrolle eingeplant

"Ich bin überzeugt, dass er der Mannschaft sehr viel geben und eine Führungsrolle übernehmen wird", sagte Trainer Niko Kovac in einer ersten Reaktion. "Er hat bei großen Turnieren und für große Vereine gespielt. Das zeigt, welche Fähigkeiten er hat. Wir bekommen mit ihm sehr viel Variabilität, sehr viel Mentalität und sehr viel Erfahrung in die Mannschaft. Er wird für den Club alles geben", erklärte Kovac.

Boateng, der ablösefrei vom spanischen Erstligisten Las Palmas nach Frankfurt wechselt, soll am Nachmittag offiziell vorgestellt werden. Ein Einsatz am Sonntag beim SC Freiburg hängt von der erforderlichen Spielgenehmigung ab.

Vorfreude auf Teamkollegen

"Deutschland hat mir gefehlt", erklärte der als exzentrisch geltende Deutsch-Ghanaer laut Mitteilung. "Dass die Eintracht es mir ermöglicht, mit meiner Familie wieder nach Hause zu kommen, bedeutet mir sehr viel", so der Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jerome Boateng vom FC Bayern. Nun brenne er darauf, seine neuen Kollegen kennenzulernen, um "mit ihnen gemeinsam für den Adler auf unserer Brust einzustehen und um unsere Punkte zu kämpfen" - am liebsten gleich am Sonntag in Freiburg.

