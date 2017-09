In Dreieich sollen eine deutsch-chinesische Fußball-Akadamie und eine Privatschule entstehen. Eintracht Frankfurt und Hessen Dreieich würde das gut gefallen, doch es gibt Widerstand.

Ein voll besetztes Bürgerhaus am Mittwochabend in Dreieich. Der Grund: Drei Fachausschüsse der Stadt tagen zusammen zum Thema deutsch-chinesische Fußball-Akademie. Partner dieses Bauvorhabens sind Eintracht Frankfurt und der SC Hessen Dreieich, auf dessen Sportpark die Akademie und eine internationale Privatschule mit 1.000 Plätzen entstehen soll. Die Stadt Dreieich verfolgt das Ziel, als Teil der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, eine größere Rolle im internationalen Wettbewerb zu spielen und vom Glanz des Bundesligisten zu profitieren. Doch die Pläne sorgen für Kritik. Unter anderem weil einige Kleingärten der Fußball-Akademie weichen müssten.

Viele Fragen, erst einmal keine Antworten

Die interessierten Bürger im Bürgerhaus hatten viele Fragen. Sie wollten wissen, wie die deutsch-chinesische Fußball-Akademie aussehen wird. Was passiert mit den Kleingärten? Wie teuer wird das Ganze? Doch auf diese Fragen gab es von Seiten der Stadt und der Investoren nur wenige Antworten. "Die Planungen sind noch ganz am Anfang", betonte der 1. Stadtrat Martin Burlon (parteilos), der sich damit den Zorn von Grünen-Fraktionssprecher Roland Kreyscher zuzog.

Zwar seien schöne Fotos von jungen, chinesischen Fußballern mit Eintracht-Legende Charlie Körbel gezeigt worden, aber keine Zeichnung der geplanten Akademie. "Man hätte uns zumindest mal Konzepte, Entwürfe oder ein Modell vorstellen können", sagte er. Auch Eintracht-Vorstand Axel Hellmann sei noch nicht nach Dreieich gekommen, um seine Ideen zu präsentieren.

Hellmann hofft auf die Akademie

Dafür verteilte der SC Hessen Dreieich ein Interview mit Club-Mäzen Hans Nolte und Eintracht-Vorstand Hellmann vor der Ausschusssitzung. Die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) habe großes Interesse an einer starken Präsenz der Clubs in den internationalen Märkten, um die Verwertung der Medienrechte im Ausland zu optimieren, heißt es dort. Die Zielmarke Eintracht Frankfurt solle in den relevanten Zielmärkten gestärkt werden. Hellmann spricht von einem Drei-Säulen-Modell: Ausbau von Business-Netzwerken in China, mehr Fußballschulen in beiden Ländern und die gezielte Ausbildung von rund 150 jungen Chinesen in Dreieich.

Weitere Informationen heimspiel! im hr-fernsehen heimspiel! am samstag, 17.15 Uhr: Der aktuelle Sport vom Samstag

heimspiel! bundesliga, Sonntag, 21.45 Uhr: Das Bundesliga-Wochenende im Überblick

heimspiel!, Montag, 23 Uhr: Der Sport-Talk Ende der weiteren Informationen

"Das ist ein einmaliger Ansatz in der Bundesliga, den kein anderer Club verfolgt", lässt sich Hellmann zitieren. Die Eintracht hat dazu eine Kooperation mit der Pekinger Sport Uni unterzeichnet, der erste Spatenstich lässt aber noch auf sich warten. Am 19. September muss die die Dreieicher Stadtverordnetenversammlung über den Aufstellungsbeschluss final abstimmen.

Dort werden weitere Informationen zu den Plänen von den Stadtverordneten gefordert werden. "Wenn wir kein Grünes Licht bekommen, sind wir auch nicht in der Lage, Pläne zu verfolgen", versuchte Hans Strothoff, Unternehmer und Betreiber der International School, das fehlende Konzept zu entschuldigen.

Dreieich hofft auf den Zuschlag

Für die Stadt Dreieich sind Fußball-Akademie und International School wichtige Prestige-Objekte. Zum einen kann die International School wachsen. So sollen Mitarbeiter internationaler Unternehmen in die Stadt am Hengstbach gelockt werden. Aber auch Hessenligist SC Hessen Dreieich soll profitieren. Entsteht die Akademie, dann entstehen auch neue Parkplätze und eine bessere Verkehrsanbindung rund um den Sportpark Dreieich.

Somit bekommt der Verein direkt die Infrastruktur mitgeliefert, die er im Aufstiegsfall benötigt. "Es wäre sträflich, dass nicht in den Planungen zu berücksichtigen", sagt der 1. Stadtrat Martin Burlon, der auch im Vorstand des Vereins sitzt. In der letzten Saison hatte der Hessenligist trotz Tabellenplatz eins auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet. Es fehlten die strukturellen Voraussetzungen rund um den Sportpark für die Regionalliga. Die deutsch-chinesische Fußball-Akademie könnte dieses Problem nun beseitigen.