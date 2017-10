Er hat beim wilden Gerangel zwischen der Eintracht und dem BVB besonders auf sich aufmerksam gemacht: Marius Wolf glänzte bei den Frankfurtern als Dauerläufer, Manndecker und Vollstrecker. Und darf sich nun öfter beweisen.

1,87 Meter groß und so breit wie ein Strohhalm: Als Marius Wolf Anfang des Jahres von Hannover nach Frankfurt wechselte, ging es für die Leihgabe erstmal in die Aufzucht. "Der kam zu uns und war wie ein Hendl. Wir mussten ihn aufpäppeln", erinnerte sich Trainer Niko Kovac an seine ersten Eindrücke von dem Schlaks, den die Hessen aus der sportlichen Bedeutungslosigkeit – Wolf kam bei den 96ern fast nur in der Reserve zum Einsatz – nach Frankfurt geholt hatten.

Die Transformation ist gelungen: Aus dem "Brathähnchen" ist dank Muskelaufbau ein stabiler Wolf geworden, der vor allem dank unbändigen Willens seine Rolle im Ensemble der Eintracht gefunden hat. "Egal, wo er spielt, er ruft sein Maximum ab", lobte Kovac seinen Mentalitäts-Spieler. Beim 2:2 gegen Dortmund sah das am Samstag so aus: 75 Minuten Spielzeit, 10,5 Kilometer Laufleistung, 21 Zweikämpfe (von denen er allerdings nur vier gewann) und ein Tor. Nach seiner Auswechslung kroch der 22-Jährige förmlich zum Ausruhen auf die Ersatzbank.

Manndecker und Unruhestifter

Was Wolf bis dahin aufs Feld gebracht hatte, ließ sich nicht nur mit Zahlen belegen. Er war es auch, der das geordnete Dortmunder Angriffsspiel lahmlegte - dank eines Mittels, das im modernen Konzept-Fußball verpönt erscheint und doch so wirksam sein kann: Wolf nahm Borussen-Taktgeber Nuri Sahin auf Anordnung von Trainer Kovac quasi in Manndeckung. Der Plan ging auf, als Konsequenz schlug der BVB öfter lange Bälle. Das ohnehin sehr wilde Spiel der verunsicherten Dortmunder wurde so noch unberechenbarer und weil sich die Eintracht darauf einließ, entwickelte sich ein Schlagabtausch zweier Fußball-Mannschaften auf Ecstasy.

Kovac konnte damit ebenso wie die begeisterten 51.500 Zuschauer im ausverkauften Stadion gut leben. "Alle kamen auf ihre Kosten", sagte der 46-Jährige. "Ich brauche das als Trainer nicht unbedingt, dass wir so viele Chancen zulassen. Das ist nicht unser Credo, aber es ist halt auch der BVB, gegen den wir gespielt haben."

Wolf soll den Chandler geben

Wolf absolvierte gegen Dortmund sein viertes Bundesliga-Spiel in der laufenden Saison. Dabei gelangen ihm neben einem Tor auch zwei Assists. Künftig werden aber vorrangig seine Defensivqualitäten benötigt: Timothy Chandler zog sich gegen Dortmund eines Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zu und wird der Eintracht bis auf Weiteres fehlen. Das entstandene Vakuum soll Allzweckwaffe Wolf füllen. "Jetzt müssen wir gucken, wie wir ihm zum rechten Verteidiger umfunktionieren", kündigte Kovac bereits an.

