Der 1. FFC Frankfurt hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Spielerinnen verloren. Zu den Stars der nächsten Generation gehört Europameisterin Jackie Groenen. Und die Niederländerin macht den Fans Hoffnung auf einen längeren Verbleib in Frankfurt.

Die deutschen Frauen sind bei der Fußball-EM im August zwar vorzeitig im Viertelfinale gescheitert. Gleich mehrere Europameisterinnen sind beim Start der neuen Bundesliga-Saison an diesem Wochenende aber trotzdem dabei. Eine von ihnen ist Jackie Groenen vom 1. FFC Frankfurt, die mit den Niederlanden in ihrer Heimat den EM-Titel gewann.

Die 22-jährige Mittelfeldspielerin reiste mit der Empfehlung zweier guter Bundesliga-Spielzeiten für den FFC dieser EM. Nach einem starken Turnier kommt sie jetzt als Spitzenspielerin zurück an den Main. Ihre wohl beste Turnierleistung bot Groenen in der Vorrunde gegen Belgien, als sie beim 2:1-Sieg an beiden Toren beteiligt war und zur "Spielerin des Spiels" gekürt wurde. Die noch größere Auszeichnung gab es aber nach der EM: Bei der UEFA-Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres landete sie auf Platz sieben.

Groenen fühlt sich geehrt

"Es war ein überragender Sommer für mich", sagte Groenen vor dem ersten Saisonspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln. "Ich bin froh, dass ich bei der Nationalmannschaft eine ähnliche Rolle wie im Verein übernehmen konnte. Und die UEFA-Wahl freut mich sehr. Das ist eine ganz große Ehre für mich." Der 1.FFC Frankfurt startet am Sonntag um 11 Uhr gegen den 1.FC Köln in die neue Spielzeit.

Groenen, deren großes Vorbild Johan Cruyff ist, tritt mit ihren Erfolgen damit auch in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen beim FFC. Mit sieben deutschen Meisterschaften, neun DFB-Pokalsiegen und vier Europapokal-Erfolgen gehören die Hessen zu den erfolgreichsten Vereinen im europäischen Vereinsfußball. Dazu kamen die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft, die mit ehemaligen FFC-Spielerinnen wie Birgit Prinz, Fatmire Alushi, Melanie Behringer, Simone Laudehr, Kim Kulig oder Nadine Angerer eng verknüpft sind.

Erst zwei Wochen Pressetermine

Mittlerweile backen die Frankfurterinnen aber kleinere Brötchen und schlossen die vergangene Saison mit Rang fünf ab. Mit Verteidigerin Saskia Bartusiak (Karriereende) und Angreiferin Mandy Islacker (Bayern München) haben weitere renommierte Spielerinnen den Verein verlassen. Die Bedeutung von Groenen innerhalb der Mannschaft wird also eher noch wachsen, auch wenn die 22-Jährige ihren Status bewusst herunterspielt und bescheiden bleibt: "Ich würde nie von mir sagen, ein Star zu sein. Ich bin ganz normal und bleibe auf dem Boden."

Ihren gestiegenen Marktwert hat Groenen, die nebenher auch noch ein Fernstudium in Jura aufgenommen hat, allerdings schon spüren können. Nach dem EM-Titel standen erst einmal eine ganze Woche lang Medientermine und Empfänge an. Und nach zwei freien Tagen bei ihren Eltern im belgischen Poppel ging es auch schon wieder nach Frankfurt zu den ersten Trainingseinheiten zurück. Für die neue Spielzeit ist die Mittelfeldspielerin vorsichtig optimistisch: "Wir hatten letzte Saison einen Umbruch und sind mit einer ganz jungen Mannschaft Fünfter geworden. Ich erwarte von uns, dass das Niveau dieses Jahr höher wird", sagte Groenen. "Wir wollen wieder unter die ersten Fünf kommen, vielleicht noch einen Tick besser abschneiden als zuletzt."

#FrankfurtLove

Sollten die sportlichen Ziele nicht erreicht werden, wird es für den FFC noch schwerer, Groenen zu halten. In zwei Jahren läuft ihr Vertrag aus. "Ich weiß nicht, was ich in der Zukunft mache", meint die Europameisterin und hält sich alle Optionen offen. Ausgeschlossen sei ein Verbleib in der Main-Metropole aber nicht. "Ich mag die Stadt, die Leute, habe nette Freunde hier gefunden und fühle mich hier wohl. Ich bin sehr froh, dass ich nach Frankfurt gewechselt bin. Vom ersten Tage an habe ich mich hier zu Hause gefühlt."