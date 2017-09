Erstes Spiel, erster Sieg: Der 1. FFC Frankfurt startet mit einem Erfolgserlebnis in die neue Bundesliga-Saison und kann sich dabei auch auf seine frischgebackene Europameisterin verlassen.

Gelungener Saisonauftakt für den 1. FFC Frankfurt: Die Mannschaft von Cheftrainer Matt Ross besiegte am Sonntag Aufsteiger 1. FC Köln vor heimischer Kulisse verdient mit 2:0 (2:0) und stürmte damit vorübergehend auf Rang vier der Frauenfußball-Bundesliga-Tabelle.

Während unweit des Stadions am Brentanobad an der Entschärfung einer Weltkriegsbombe gearbeitet wurde, ließ auch der FFC von Beginn an nichts anbrennen. Ana-Maria Crnogorcevic brachte die Gastgeberinnen in Führung (21. Minute), Europameisterin Jackie Groenen sorgte kurz später (25.) für die Entscheidung und den Endstand.

Weitere Informationen 1.FFC Frankfurt - Köln 2:0 (2:0) Frankfurt: Haeberlin - Hendrich, Sandvej, Hechler, Störzel - Schmidt, Matheis (67. Matuschewski), Groenen (46. Yokoyama), Gidion - Pawollek (83. Ebert), Crnogorcevic

Köln: Kremer - Kirschbaum, Nietgen, Hild - Vinken (60. Scheffler), Arnold - Kohr, Gosch, Hopfengärtner - Hearn (86. Khammar), Schraa (73. Messmer)



Tore: 1:0 Crnogorcevic (21.), 2:0 Groenen (25.)

Schiedsrichterin: Biehl (Niederhambach Ende der weiteren Informationen

