Der 1. FFC Frankfurt hat im DFB-Pokal ein echtes Hammerlos erwischt. Im Viertelfinale empfangen die Frankfurterinnen Turbine Potsdam.

1. FFC Frankfurt gegen Turbine Potsdam - das ist nicht nur ein Klassiker in der Frauenfußball-Bundesliga, sondern auch die Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal. Oliver Roggisch, Handball-Weltmeister von 2007 und heutiger Manager der Nationalmannschaft, sorgte bei der Auslosung am Sonntagabend für das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenclubs. Das Viertelfinalspiel findet am 14. März im Frankfurter Stadion am Brentanobad statt.

Weitere Informationen Das Viertelfinale im Überblick 1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam

SGS Essen - 1899 Hoffenheim/SC Freiburg

1. FC Saarbrücken - Bayern München

BV Cloppenburg/VfL Wolfsburg - SC Sand Ende der weiteren Informationen

Mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Sindelfingen hatten die Frankfurterinnen Anfang Dezember den Sprung ins Viertelfinale geschafft.