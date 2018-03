Der Aderlass beim 1.FFC Frankfurt geht weiter: Mit Kathrin Hendrich verlieren die Hessen auch ihre letzte aktuelle deutsche A-Nationalspielerin. Schon wieder machte der FC Bayern das Rennen.

Es ist nicht allzu lange her, da hat sich der FFC Frankfurt noch munter selbst die besten Spielerinnen der Frauenfußball-Bundesliga herauspicken können. Schließlich galt der Rekordmeister viele Jahre als das Aushängeschild im nationalen und internationalen Wettbewerb. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Hessen sind nur noch Durchgangsstation für die sportlich und finanziell besser aufgestellte Konkurrenz.

FFC bedauert Wechsel

Mit Kathrin Hendrich verlässt nun eine weitere Leistungsträgerin den derzeitigen Tabellenvierten. Am Saisonende wechselt die Abwehrspielerin zum FC Bayern München und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. "Kathy Hendrich hat sich in ihrer Zeit beim 1. FFC Frankfurt zu einer der besten deutschen Abwehrspielerinnen entwickelt und es ist klar, dass wir die Zusammenarbeit mit ihr sehr gerne fortgesetzt hätten", bedauerte FFC-Manager Siegfried Dietrich am Montag den Wechsel.

Doch das Bemühen, die 25-Jährige nach vier Jahren weiter am Main zu halten, war vergeblich. "Wir können ihre Beweggründe, eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen, nachvollziehen - zumal der FC Bayern München mit seiner gut aufgestellten Frauenabteilung die Perspektive bietet, kurzfristig auch auf Vereinsebene wieder am internationalen Wettbewerb teilzunehmen", zeigte Dietrich sogar durchaus Verständnis für den Entschluss.

Alle Nationalspielerinnen weg

Mit Hendrich verlieren die Hessen, die früher große Teile der A-Nationalmannschaft stellten, auch ihre aktuell letzte deutsche Auswahlspielerin. Und das schon wieder an den FC Bayern: Bereits Melanie Behringer, Simone Laudehr und Mandy Islacker hatten sich in den vergangenen Jahren den Münchnern angeschlossen.

Dzsenifer Marozsan (Lyon) oder Svenja Huth (Potsdam) suchten andernorts ihr Glück. Die Schweizer Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic machte gerade erst am Sonntag ihr Abschiedsspiel. Sie zieht es in die USA.

Arnautis wünscht alles Gute

"Mir ist die Entscheidung, den 1. FFC Frankfurt zu verlassen, sicherlich nicht leicht gefallen“, erklärte Hendrich, die 2014 von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen war. Nun folgt der viel zitierte nächste Schritt. "Ich bin sehr sicher, dass sie sich auch beim FC Bayern München durchsetzen wird, schließlich bringt sie alle Attribute mit, die ein Trainer an einer Spielerin schätzt", lobte FFC-Coach Niko Arnautis. Für ihn gilt es nun, die Lücke adäquat zu schließen – zumindest solange, bis der nächste Große anklopft.