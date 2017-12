zum Artikel Peinliche Pleite für Kassel : Löwen verlieren nächstes Derby

Die Löwen Frankfurt sind die großen Verlierer des hessischen Derby-Wochenendes in der DEL2: Nach der Niederlage in Kassel zogen die Frankfurter am Sonntag auch gegen Bad Nauheim den Kürzeren. Auch die Huskies patzten. [mehr]