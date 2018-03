Die Bundesliga-Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt gewinnen gegen den Tabellenletzten USV Jena. Im Mittelpunkt der Partie steht Ana-Maria Crnogorcevic, die sportlichen Highlights setzen aber andere.

Der 1. FFC Frankfurt hat die fast einmonatige Zwangspause in der Frauenfußball-Bundesliga unbeschadet überstanden und am Sonntag einen letztlich souveränen Heimsieg gegen den Tabellenletzten USV Jena gefeiert. Die Hessinnen gerieten am letzten Arbeitstag von Torjägerin Ana-Maria Crnogorcevic zwar früh in Rückstand, nach einer Leistungssteigerung hieß es am Ende aber standesgemäß 4:2 (1:1).

"Es war wichtig, dass wir die Englische Woche mit einem Sieg begonnen haben", sagte FFC-Manager Siggi Dietrich dem hr-sport. "Die Mannschaft harmoniert gut und zeigt, dass sie an der Spitzengruppe dranbleiben will."

Crnogorcevic zieht es in die NWSL

Crnogorcevic, die in die US-amerikanische Profiliga NWSL wechselt, war kein Abschieds-Treffer vergönnt. Ihre Sturmkolleginnen Jackie Noelle Groenen und Lise Overgaard Munk zeigten sich dafür umso torhungriger, beide trafen doppelt. "Wir wünschen Ana-Maria alles Gute, sie hat hier sieben Jahre tolle Leistungen gezeigt", so Dietrich.

Bereits am Mittwoch (17 Uhr) sind die Frankfurterinnen erneut gefordert: Dann steigt das Nachholspiel beim SC Sand.

Weitere Informationen 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena 4:2 (1:1) Frankfurt: Schumann - Hendrich, Kleinherne, Prießen, Hechler (46.Munk), Sandvej (77.Gidion) - Groenen, Schmidt, Pawollek - Yokoyama (68.Ebert), Crnogorcevic

Jena: McLeod - Schmidt (76.Riedel), Heinze, Woeller, Bott (65.Riedel) - Utes, Sedlackova, Seiler, Graf - Pietrangelo, Cameron



Tore: 0:1 Seiler (18.), 1:1 Groenen (45.), 2:1 Munk (59.), 3:1 Munk (72.) 4:1 Groenen (74.), 4:2 Cameron (89.)

Gelbe Karten: Schmidt / Schmidt



Schiedsrichter: A.Söder (Ingolstadt)

Sendung: hr1, 25.03.18, 14 Uhr