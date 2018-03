Der 1. FFC Frankfurt verspielt beim FC Sand einen sicher geglaubten Sieg und steht am Ende mit leeren Händen da. Dabei hatte der Abend dank einer 17-Jährigen so gut angefangen.

Von der Bank in die Startelf, in die Torschützenliste: Die 17 Jahre alte Lisa Ebert vom 1. FFC Frankfurt war am Mittwoch bereits auf bestem Wege zur Spielerin des Tages, dann jedoch kippte die Partie. Der SC Sand drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg, der erste Bundesliga-Treffer der Frankfurter Nachwuchshoffnung Ebert blieb wertlos. Sophie Schmidt hatte den FFC, der bereits das Hinspiel verloren hatte, in Führung gebracht (30.).

Nach der Pause machten dann Anne van Bonn (67.), Nina Burger (84.) und Jana Vojtekova (88.) alle Hoffnungen auf den vierten Sieg in Serie zunichte.

Dietrich versteht die Welt nicht mehr

"Es ist richtig bitter, nach einer 2:0-Führung doch noch mit null Punkten nach Hause zu fahren. Wir hatten alle Möglichkeite, dieses Spiel unter widrigen Bedingungen für uns zu gestalten", sagte FFC-Manager Siggi Dietrich dem hr-sport. "Wir müssen diese unglückliche Niederlage schnellstmöglich abhaken."

Chance zur Wiedergutmachung gibt es bereits am Sonntag (14 Uhr): Dann gastieren die Zebras im Stadion am Brentanobad.

Weitere Informationen SC SAND - 1.FFC FRANKFURT 3:2 (0:2) Sand: Schlüter - Caldwell, Vetterlein, de Oliveira, Tietge - van Bonn, Nikolic Feiersinger, Vojtekova, Meyer (56.Burger) - Arnold

Frankfurt: Schumann - Hendrich, Kleinherne, Prießen, Ebert (69.Agg) - Sandvej - Groenen, Schmidt, Pawollek - Yokoyama, Crnogorcevic



Tore: 0:1 Schmidt (30.), 0:2 Ebert (42.), 1:2 van Bonn (67.), 2:2 Burger (84.), 3:2 Vojtekova (88.)



Schiedsrichterin: M.Joos Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 28.03.18, 20 Uhr