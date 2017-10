Der 1. FFC Frankfurt hat den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Die Fußballerinnen feierten am Sonntag einen knappen Erfolg gegen Duisburg, weil Trainer Niko Arnautis in der Schlussphase ein goldenes Händchen bewies.

Der 1.FFC Frankfurt hat dank Lise Overgaard Munk den nächsten Sieg in der Bundesliga eingefahren. Die Hessinnen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den MSV Duisburg 2:1 (1:1). Pia Rijsdijk brachte die Gäste in Führung (4. Minute), Sophie Schmidt (34.) und eben Munk (83.) drehten die Partie.

Mit Kampfgeist und Spielfreude zum Erfolg

"Mich hat beeindruckt, mit welcher Spielfreude und Leidenschaft wir zu Werke gingen", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich nach dem Spiel: "Wir haben nach dem Rückstand mit aller Macht darum gekämpft, das Spiel zu gewinnen."

Zumindest in der Anfangsphase tat sich der FFC gegen die giftigen Zebras schwer. Erst nach dem Ausgleich von Schmidt lief es besser. "In der zweiten Hälfte haben wir uns dann einige gute Chancen herausgespielt", meinte Dietrich. Die Erlösung kam kurz vor Schluss in Person von Munk, die erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war. Für FFC-Coach Niko Arnautis war es der zweite Sieg im zweiten Liga-Spiel. "Jetzt fahren wir in zwei Wochen selbstbewusst zum Klassiker nach Potsdam", kündigte Dietrich an.