Der FFC Frankfurt startet am Wochenende in die neue Frauenfußball-Saison. Trotz voranschreitenden Umbruchs werden die Ansprüche allmählich wieder größer.

Aus der Not hat Siegfried Dietrich längst eine Tugend gemacht. "Unsere vielen Talente sind unser Kapital. Die Mannschaft ist der Star", sagte der wie immer vor Optimismus strotzende Manager des 1. FFC Frankfurt vor dem Bundesliga-Start seiner Fußballerinnen am Sonntag (11 Uhr) im Stadion am Brentanobad gegen den Aufsteiger 1. FC Köln.

Ehrgeizig sind die Ziele in Zeiten des Umbruchs immer noch, doch von der achten Meisterschaft träumt beim FFC niemand. "Mehr als die 37 Punkte aus der Vorsaison wären ein Erfolg, das Erreichen des Pokalfinales ein Traum", meinte Dietrich am Mittwoch bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz in Frankfurt.

Etat liegt bei 1,6 Millionen Euro

Der FFC-Macher hatte sich immer für ein erhöhtes Engagement der Clubs aus der Männer-Bundesliga im Frauenfußball eingesetzt. Jetzt geben Clubs wie der VfL Wolfsburg, Bayern München und der SC Freiburg den Ton an.

Vereine wie Turbine Potsdam und Frankfurt hinken als reine Frauenclubs hinterher. Lamentiert wird deshalb aber nicht. "Wir haben einen Etat von 1,6 Millionen Euro. Das war mal Spitze. Wir müssen jeden Cent verdienen", sagte der 60 Jahre alte Dietrich.

Neue Führungsspielerinnen gesucht

Dem Nachwuchs gehört die Zukunft. Nach dem Karriereende von Olympiasiegerin und Weltmeisterin Saskia Bartusiak und dem Wechsel von Torschützenkönigin Mandy Islacker zu Bayern München müssen jetzt andere die Führungsrollen übernehmen. Kathrin Hendrich, die ebenfalls Gold in Rio gewann, und die niederländische Europameisterin Jackie Groenen sind gefragt. Genau wie Marith Priessen.

Die neue Kapitänin fehlt allerdings zum Saisonstart. Sie wird am Donnerstag wegen des Bruchs eines Mittelhandknochens operiert. "Wenn alles gut läuft, bin ich im ersten Auswärtsspiel in Hoffenheim wieder dabei", sagte die 26-Jährige.

Mix aus erfahrenen Spielerinnen und "jungen Wilden"

Mit Torhüterin Bryane Heaberlin, der dänischen Vize-Europameisterin Cecilie Sandvey, Margarita Gidion, Lili Agg aus England sowie der Japanerin Kumi Yokoyama hat der FFC international erfahrene Spielerinnen an Land gezogen. Hinzu kommen gleich fünf "junge Wilde" aus der eigenen Talentschmiede. Alle sind mit dem Ehrgeiz ausgestattet, es Tanja Pawollek oder Janina Hechler gleichzutun.

Das Duo etablierte sich im ersten Bundesliga-Jahr gleich im Team. "Der Altersschnitt liegt jetzt bei 22 Jahren", betonte Cheftrainer Matt Ross aus Australien, der sich nach intensiven Sprachkursen nun auch besser in Deutsch verständigen kann.

Vorbereitung ohne Störgeräusche

Die Vorbereitung einschließlich einer dreitägigen Teambuilding-Einheit verlief problemlos. "Die Neuen sind integriert", sagte Ross. Höhepunkt der Testspiele war ein 3:0 gegen Manchester City. Ähnlich gut will der Australier seine Mannschaft auch in den Punktspielen erleben.

"Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Ich will die jungen Spielerinnen fördern. Wir haben eine gute Mischung gefunden. Wir wollen die 37 Punkte aus der letzten Saison toppen. 40+ sind das Ziel. Wenn wir die erreichen, ist ein Platz zwischen drei und sechs drin. Vielleicht aber auch eine Überraschung."