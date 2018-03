Platz unbespielbar: das Stadion in Sand am Sonntagmorgen.

Zu viel Schnee in Sand

Der Winter ist zurück - und das im März. Nach heftigen Schneefällen muss das Duell zwischen dem FFC Frankfurt und dem SC Sand abgesagt werden.

Keine Chance zu spielen - der Platz in Sand Bild © Imago

Nach heftigen Schneefällen in Sand musste die ursprünglich für Sonntag (11 Uhr) geplante Frauenfußball-Bundesliga-Partie zwischen dem FFC Frankfurt und dem SC Sand kurzfristig abgesagt werden. "Der Ball hätte nicht rollen können", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich dem hr-sport. "Es war einfach zu viel Schnee." Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. "Das wird am Montag entschieden", so Dietrich.

Der SC hatte am Morgen noch versucht, den Platz auch mit Hilfe der Fans räumen zu lassen. Auch die mitgereisten Frankfurter Anhänger hatten ihre Unterstützung im Kampf gegen die Schneemassen angeboten. Kurz vor dem Anpfiff dann aber die Entscheidung: Das Spiel muss abgesagt werden. "Der Schnee war sehr matschig und nass", sagte der FFC-Manager. Deshalb habe die Schiedsrichterin in Absprache mit den beiden Clubs entschieden, die Partie nicht anzupfeifen.