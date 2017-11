Offenbar pädophile Internet-Täter haben es in Frankfurt auf Jugendfußballer abgesehen. Die Kontaktaufnahme läuft über Instagram. Betroffen sind vor allem 11- bis 13-Jährige.

Mit einem offiziellen Schreiben wandte sich der Kreisausschuss des Hessischen Fußball-Verbands am vergangenen Wochenende an die insgesamt 48 Frankfurter Vereine mit Jugend-Abteilungen und warnte darin vor "Fällen von gefälschten Profilen, Kontaktaufnahmen und sexueller Belästigung auf Instagram".

Auf der Foto- und Video-Plattform hätten es Unbekannte demnach gezielt auf Nachwuchskicker aus dem Stadtgebiet abgesehen, hieß es in dem Rundbrief. Die Täter gäben sich auf falschen Profilen selbst als vermeintliche Jugendspieler aus und versuchten so Kontakt zu vornehmlich 11- bis 13-Jährigen herzustellen. Dabei würde auch nach Handynummern gefragt und reale Treffen angeregt werden.

Zwölfjähriger in Livestream gelockt

"Ein Betreuer hatte mich kontaktiert und darauf aufmerksam gemacht. Ich habe den Fall sofort an den Verband weitergegeben", sagte der Frankfurter Kreisfußballwart Rainer Nagel dem hr-sport. Inzwischen ermittelt auch die Polizei. Man gehe von mehreren Tätern aus, sagte Sprecher Manfred Füllhardt am Montag und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

In mindestens einem Fall kam es bereits zu sexueller Belästigung: Ein Zwölfjähriger wurde nach Aussage des Kreisverbandes in einen Video-Livestream gelockt, in dem ein Mann vor der Kamera masturbierte. Der Verband appellierte daraufhin auch an die Eltern von Jugendspielern, ihre Kinder vor den Gefahren der Weitergabe persönlicher Daten zu warnen. Neben dem Internet sei aktuell auch im direkten sportlichen Umfeld erhöhte Wachsamkeit geboten.

