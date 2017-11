Für die meisten lästige Pflicht, für Niklas Süle ein Karriere-Highlight: Das Testspiel der DFB-Elf in England ist für den früheren Eintracht-Spieler eine ganz große Nummer – noch kann Jogi Löw allerdings zum Spielverderber werden.

Im Sommer 2014 war Niklas Süle noch ein Ottonormal-Fan. Bei der TSG Hoffenheim spielte der gebürtige Frankfurter zwar schon regelmäßig Bundesliga, von der Nationalelf war er allerdings noch so weit entfernt wie Sinsheim von Rio de Janeiro. Den WM-Titelgewinn der DFB-Elf verfolgte er genau wie der fußballbegeisterte Rest der Nation vor dem Fernseher. Mit ausreichend Knabbereien und Kaltgetränken ausgestattet saß der damals 20-Jährige auf der heimischen Couch und sah zu, wie Mario Götze sein Tor für die Ewigkeit erzielte.

Süles Platz auf der Couch bleibt leer

"Als großer Fan bin ich komplett ausgerastet, als Mario den gemacht hat. Ich habe das Finale mit Freunden und der Familie zu Hause auf einer Leinwand gesehen", erzählte Süle vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (21 Uhr) gegen England. "Das war ein Gänsehaut-Moment für das ganze Land." Rund drei Jahre später sitzen der Fan und der Held von damals nebeneinander auf der offiziellen Pressekonferenz des DFB. Süle ist inzwischen ein Teil des Weltmeister-Teams, dem er einst vor der Mattscheibe die Daumen drückte. Sein Platz auf dem Sofa bleibt bei Länderspielen mittlerweile leer.

Süle hat das geschafft, wovon viele Nachwuchskicker träumen. Von seinem Heimatverein Rot-Weiß Walldorf wechselte der Ur-Hesse früh zu Eintracht Frankfurt. Von dort ging es dem Verlauf der A5 folgend über Darmstadt 98 zur TSG Hoffenheim, wo er Profi und Nationalspieler wurde. Seit dieser Saison spielt er beim FC Bayern München, ein abgebrühter Star ist er nach diesem rasanten Aufstieg und sieben Nationalelf-Einsätzen unter Bundestrainer Jogi Löw deshalb aber noch lange nicht. "Es ist eine große Ehre, hier dabei zu sein", so Süle. "Ich freue mich jedes Mal, dass ich berücksichtigt werde."

Erst PK, dann Startelf?

Von einem Platz im Kader und einer Berufung für die Startelf trennen Süle in der DFB-Elf jedoch meist die gleichen zwei Abwehr-Schwergewichte wie beim FC Bayern. Der 22-Jährige konkurriert mit der Weltmeister-Innenverteidigung Mats Hummels/Jerome Boateng um eine der beiden Planstellen in der Mitte der Viererkette. Bei seinem Verein in München schlägt Süle sich in diesem Dreikampf als Außenseiter beachtlich gut: In acht von elf Bundesliga-Spielen stand er auf dem Platz.

Die Chancen, dass er auch am Freitag im oberen Teil des Spielberichtsbogens auftaucht, stehen nicht schlecht. Löw will die anstehenden Spiele gegen die Topteams England und Frankreich (Dienstag, 20.45 Uhr) nutzen, um möglichst viele Spieler zu testen und nach Alternativen für seine Top-Elf Ausschau zu halten. Eine Garantie gibt es aber nicht. "Ich weiß nicht, ob ich spiele", sagte Süle, dessen Nominierung für die Spieltags-Pressekonferenz aber zumindest ein Fingerzeig sein könnte. "Vielleicht ist das ja ein Zeichen", grinste er.

Immer noch ein bisschen Fan

In Süles persönlicher Höhepunkte-Liste seines Lebens würde ein Einsatz vor rund 90.000 Zuschauern im Klassiker England gegen Deutschland definitiv einen prominenten Platz einnehmen. "In Wembley habe ich noch nie gespielt, das ist eines der schönsten und größten Stadien der Welt", schwärmte er. "Wenn ich da auflaufen dürfte, wäre das riesig." Ein kleines bisschen Fan ist Süle immer noch.

Sendung: hr-iNFO, Fußball-Länderspiel live, 10.11.17, 21 Uhr