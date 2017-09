Kampfzone in Dreieich: der Hahn Air Sportpark (links) und rechts daneben das zu erschließende Areal

Kampfzone in Dreieich: der Hahn Air Sportpark (links) und rechts daneben das zu erschließende Areal Bild © Stadt Dreieich

Fußball-Akademie in Dreieich nimmt nächste Hürde

Eintracht Frankfurt am Projekt beteiligt

Der Bau einer deutsch-chinesischen Fußball-Akademie in Dreieich rückt näher. Das Stadtparlament hat am Dienstag einen entsprechenden Beschluss gefasst. An dem Vorhaben gibt es aber auch Kritik.

Mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, CDU und Freien Wählern hat sich das Stadtparlament Dreieich am Dienstagabend für den Bau einer deutsch-chinesischen Fußball-Akademie ausgesprochen. Die Fraktionen folgten damit einer Vorlage des Dreieicher Magistrats.

Im nächsten Schritt soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Auf dem Gelände des SC Hessen Dreieich und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zur geplanten Akademie, an der sich auch Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beteiligen will, soll auch der neue Standort einer internationalen Privatschule entstehen. Das Ziel: ein großer Campus mit Sport-, Bildungs- und Freizeitangeboten.

Widerstand und Zwischenrufe

Gegen das Projekt regt sich allerdings Widerstand, Kleingärtner und Kleintierzüchter müssten der Baustelle weichen. Während der Aussprache am Dienstagabend gab es immer wieder Zwischenrufe der Zuschauer. Fraktionen, die dem Vorhaben nicht zustimmten, monierten eine aus ihrer Sicht unzureichende Informationslage.

