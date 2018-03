Vom Finale um die deutsche Meisterschaft bis in die Tiefen des Amateurfußballs – Hessens ältester Fußballverein hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Am Freitag feiert der 1. FC Hanau 1893 Geburtstag. Frei nach dem Motto: 125 Jahre und nie langweilig.

Es ist 1894. Fußball in Deutschland ist eine Nischensportart, an den DFB ist noch nicht zu denken. Wer immer mit dem Fuß gegen einen Ball kickt, ist im Deutschen Cricketverband organisiert. Es ist die Zeit, in der der 1. FC Hanau 1893 nach den Sternen greift. Das Team aus Hessen erreicht doch tatsächlich das Finale um die deutsche Meisterschaft. Gegner soll der heutige Regionalligist Viktoria Berlin sein. Doch dazu kommt es nicht.

Unternehmer interessieren sich nicht für Fußball, an so etwas wie Sponsoring ist nicht zu denken. Und so können sich die Hanauer Kicker die Anreise zum Finale nach Berlin schlicht nicht leisten. Sie treten die Fahrt zum Endspiel einfach nicht an. Der erste, noch inoffizielle deutsche Meistertitel geht kampflos an die Viktoria. So war der 1. FC Hanau 1893 eben nur Fast-Meister. Und ist es bis heute.

Feier mit prominenten Gästen

Daran konnte auch das Jahr 2007 nichts ändern. Da wurde das Endspiel um die deutsche Meisterschaft nachgeholt. In Hin- und Rückspiel duellierten sich die Hanauer mit Viktoria Berlin und hatten diesmal auch sportlich das Nachsehen. Aber diese symbolischen Finalspiele bleiben trotzdem als Festtag der Hanauer Fußballgeschichte in Erinnerung. Stattliche 5.000 Zuschauer bevölkerten das altehrwürdige Herbert-Dröse-Stadion, darunter auch der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger.

Eine der ältesten noch erhaltenen Aufnahmen überhaupt. Handschriftlicher Vermerk: "6:0 gesiegt. Momentaufnahme aus dem Wettspiel gegen Mannheim Victoria am 5.2.05 in Hanau." Bild © 1. Hanauer FC 1893 e.V.

Es ist nur eine von vielen Erzählungen aus der bewegten Geschichte von Hessens ältestem Fußballverein. Am Freitag feiern die Hanauer nun im "Comoedienhaus" ihren 125. Geburtstag. Staatssekretär Michael Bußer (CDU), Landessportbund-Präsident Rolf Müller und der Präsident des Hessischen Fußballverbandes, Stefan Reuß, werden genauso Grußworte sprechen wie Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Sicherlich wird in den Festreden auch Heinrich Sonnrein erwähnt werden. Auf den einzigen Nationalspieler der Vereinsgeschichte ist man in Hanau verdientermaßen stolz. Sonnrein, nach dem heute die Sportanlage in der Kastanienallee benannt ist, stand Mitte der 1930er im Tor der deutschen Nationalelf.

Kreative Fans

Hanau 1893 ist aber nicht nur Geschichte, sondern auch Gegenwart. Nach harten Jahren der Unterklassigkeit begann 2000 der stete Wiederaufstieg. Heute spielen die 93er wieder in der sechstklassigen Verbandsliga. Anteil daran hat auch ein prominentes Fußball-Trio. Die Ex-Eintrachtler Ervin Skela, Daniyel Cimen und Michael Fink schnüren heute ihre Fußballschuhe für 1893 und das ganz nebenbei, als Hobby. Die prominenten Hobbykicker hatten erheblichen Anteil an den Aufstiegen des Vereins.

Erwähnenswert ist auch noch das Hanauer Fußballpublikum. Die HFC-Supporters unterstützen ihr Team nicht nur lautstark, die Gruppe hat sich sogar ihre Tribüne auf der Heinrich-Sonnrein-Sportanlage selbst gebaut. Das Baumaterial: 276 leere Bierkästen. Darauf finden sie sich bei jedem Spiel zusammen, schwenken schwarz-weiße Vereinsfahnen und singen selbst getextete Lieder.

Die Hanauer Bierkasten-Tribüne Bild © Facebook/1. Hanauer FC 1993 - Hessens ältester Fußball-Club

Mit der Unterstützung der Fans im Rücken möchten die 93er in naher Zukunft gerne noch eins weiter nach oben in die Hessenliga. "Damit wären wir auch für Sponsoren wieder interessanter", hofft Vereinssprecher Hans Jung. Mit ein bisschen Glück könnte das schon in dieser Saison gelingen. Die 125-Jahre-Feier wäre dann nicht die letzte Party in diesem Jahr.