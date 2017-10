Stadionverbote sind out. Der neueste Trend, um unliebsame Fußball-Fans loszuwerden, ist, sie gleich aus ganzen Städten oder Stadtgebieten zu verbannen. Betroffen sind davon häufig auch Anhänger von Eintracht Frankfurt. Lilien-Fans sind hingegen gern gesehene Gäste.

Wer sich für Fußball interessiert, wird sich an diesen Vorfall erinnern: Am 30. April 2016 war Eintracht Frankfurt zu Gast bei Darmstadt 98. Hessen-Duell. Ein Spiel mit einer gewissen Brisanz. Das sah auch die Stadt Darmstadt so – und erteilte prompt allen Eintracht-Fans ein Stadtverbot. Nach einigen Eilanträgen erklärte das Darmstädter Verwaltungsgericht eine solche Sperrzone kurz darauf allerdings für "offensichtlich rechtswidrig".

Alle Fans pauschal mit einer Stadtsperre belegen? Das geht nicht so einfach. Dass Einzelpersonen davon abgehalten werden, bei einem Fußballspiel in eine bestimmte Stadt zu fahren, kommt hingegen immer häufiger vor, wie Recherchen der ARD-Radio-Recherche Sport zeigen.

Immer mehr Verbote

Die Zahl der sogenannten Betretungs- oder Aufenthaltsverbote ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wurden in der Saison 2013/14 in Stadien der ersten drei Profiligen noch 532 solcher Verbote ausgesprochen, waren es zwei Jahre später schon 2.792. In der Saison 2016/17 stieg diese Zahl noch einmal um fast 50 Prozent auf mindestens 3.975 an. Erteilt werden diese Verbote von den zuständigen Polizeibehörden. Eine einheitliche Handhabe ist nicht erkennbar.

Weitere Informationen Wo Fans draußen bleiben müssen Welche Fans sind nicht gerne gelitten rund um Deutschlands Stadien? Welche Städte verhängen die meisten Betretungsverbote? Alles, was Sie zu dem Thema wissen müssen (inklusive einer interaktiven Grafik), erfahren Sie beim Bayerischen Rundfunk . Ende der weiteren Informationen

In Hessen scheinen Betretungsverbote – trotz des besagten Vorfalls in Darmstadt – keine präferierte polizeiliche Maßnahme zu sein. In Frankfurt wurden 17 Verbote in der Saison 2015/16 ausgesprochen, sieben davon im Rahmen eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. In der darauffolgenden Spielzeit kam es nur einmal zu einer solchen Maßnahme. Bei einem Spiel des FSV Frankfurt. Beim SV Wehen Wiesbaden wurde in allen vier Saisons zusammengerechnet zwölf Mal eine Person der Stadt beziehungsweise eines Teils der Stadt verwiesen.

In Südhessen wird rigoroser vorgegangen

Etwas rigoroser ging man in der jüngeren Vergangenheit beim Polizeipräsidium Südhessen gegen unliebsame Fans vor. Die nackten Zahlen: 3 Verbote 2013/14, 0 Verbote 2014/15, 52 Verbote 2015/16, 33 Verbote 2016/17. Betroffen sind – wie in den meisten anderen Stadien auch – vor allem Auswärtsfans, wie ein Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zeigt. Demnach wurde in Darmstadt kein einziger Lilien-Fan mit einem Verbot belegt. Leidtragende waren Anhänger von Wehen Wiesbaden, von Bayer Leverkusen, des 1. FC Köln und (am häufigsten) von Eintracht Frankfurt.

Zitat „Vieles ist Augenwischerei – und vieles bedient Biertische.“ Zitat von Waltraut Verleih, Rechtsanwältin Zitat Ende

Auch im bundesdeutschen Vergleich wird ersichtlich, dass Eintracht-Fans häufiger mit Bettungsverboten belegt werden als andere hessische Fans. 189 Verbote setzte es gegen die Anhängerschaft in den vergangenen vier Spielzeiten. In einer Tabelle von den 63 Clubs, die in dieser Zeit in den ersten drei Profi-Ligen spielten, gibt es nur 14 Vereine, deren Fans häufiger mit Verboten bedacht wurden als Eintracht-Anhänger.

Am häufigsten trifft es Hannover-Fans

In Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen ist diese Maßnahme besonders beliebt. Einsamer Spitzenreiter der besagten Tabelle ist Hannover 96 mit 1886 ausgesprochenen Verboten. Preußen Münster ist mit 535 Zweiter. Die Lilien liegen mit 3 Verboten gemeinsam mit dem FSV Frankfurt und Mainz 05 auf dem 49. Platz. Die Frage ist, welche Wirkung haben die Aufenthaltsverbote überhaupt?

"Sie haben immer wieder Wellen von Maßnahmen, mit denen man versucht, den vermeintlich randalierenden Fans beizukommen", sagt die Frankfurter Rechtsanwältin Waltraut Verleih der ARD-Radio-Recherche Sport. Wie geeignet diese Mittel objektiv betrachtet sind, werde aber kaum in Frage gestellt. "Vieles ist Augenwischerei – und vieles bedient Biertische." Wären Betretungsverbote effektiv, wäre ihre Zahl in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken, meint Verleih.

Kosten schrecken vor Anfechtung ab

Betroffene Fans könnten gegen diese Verbote vorgehen. Wegen der hohen Kosten und der langen Dauer eines Gerichtsverfahrens scheuten sich aber viele davor. "Sie müssen ungefähr 1.500 Euro und zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre Geduld mitbringen, wenn sie ein Betretungsverbot anfechten wollen", so Verleih, die dennoch rät, genau das zu tun. Andernfalls würden sich die Verbote immer weiter fortschreiben.

"Wenn sie eine polizeiliche Begegnung haben, schaut man in die Registrierung und dann sieht man: dort ein Betretungsverbot, dort ein Betretungsverbot, dort ein Betretungsverbot…" Wer einmal einer Stadt verwiesen wurde, wird es beim nächsten Mal wieder – und wer zwei Mal verwiesen wurde, sei bestimmt so gefährlich, dass man ihn auch beim dritten Mal nicht in der Stadt haben wolle. "Und das macht von ihnen ein Bild, als ob von ihnen eine Gefahr ausgeht", so Verleih. "Und gegen diese Bilder muss man antreten."