Die Überraschung ist ausgeblieben: Der KSV Hessen Kassel steht nach dem Sieg im Halbfinale gegen den FC Eddersheim im Endspiel des Hessenpokals. Leichtes Spiel hatten die Nordhessen beim Verbandsligisten allerdings nicht.

Der KSV Hessen Kassel ist seiner Favoritenrolle im Halbfinale des Hessenpokals gerecht geworden und hat sich am Mittwochabend gegen den FC Eddersheim durchgesetzt. Das Team von Trainer Tobias Cramer bezwang den Verbandsligisten mit 2:1 (0:0). "Sportlich ist das geil im Finale zu sein, aber uns tut das natürlich auch finanziell gut", sagte KSV-Routinier Sergej Evljuskin nach der Partie.

Denn für den finanziell angeschlagenen Regionalligisten könnte sich der Einzug ins Hessenpokal-Finale als großer Coup erweisen. Gewinnt nämlich Wehen Wiesbaden das zweite Semifinale beim TSV Steinbach, könnte die bloße Finalteilnahme für den DFB-Pokal reichen. Damit würde den Nordhessen nicht nur eine hochklassiger Gegner, sondern auch stattliche Einnahmen winken.

Erst Pause, dann Tore

Dabei hatte es der Verbandsligist Eddersheim den Kasselern lange Zeit schwer gemacht. In einer torlosen und chancenarmen ersten Halbzeit verteidigten die Gastgeber konsequent und ließen nur wenig Raum für Angriffe. Der KSV agierte meist mit langen Bällen, die in der Spitze allerdings keinen Abnehmer fanden. Die beste Chance hatte Kassels Marco Dawid, der in der 25. Minute allein vor dem Eddersheimer Keeper Pero Miletic auftauchte, aber am Aluminium scheiterte.

Nach dem Seitenwechsel sahen die 1.600 Zuschauer am Eddersheimer Sportplatz an der Staustufe zwei Teams auf Augenhöhe. Einzig – der KSV nutzte seine wenigen Torchancen aber eiskalt. Frederic Brill traf in der 72. Minute zur Kasseler Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Dawid auf 2:0. Doch Eddersheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und das Pokal-Aus. Der eingewechselte Alexander Scholz machte es mit seinem Treffer in der 86. Minute noch einmal spannend.

Pokalsieg als Ziel

Am Sieg der Kasseler änderte das aber nichts mehr. "Ich bin einfach nur happy, wie sich meine Jungs verkauft haben", sagte der Eddersheimer Trainer Rouven Leopold. Das Hessenpokal-Finale findet am 21. Mai im Rahmen des "Finaltags der Amateure" statt. Dann wartet der Sieger aus dem Duell Steinbach gegen Wehen Wiesbaden, das am 3. April stattfindet. "Wir wollen den Pokal gewinnen", gab Evljuskin schon einmal die Marschrichtung vor.