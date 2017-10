Die Eintracht bejubelt den Sieg in der ersten Runde in Erndtebrück.

Die Eintracht bejubelt den Sieg in der ersten Runde in Erndtebrück. Bild © Imago

Der DFB verzichtet auf eine Neugestaltung des DFB-Pokals und will in Zukunft die Amateurvereine sogar besser entlohnen. Das dürfte auch den hessischen Clubs gefallen.

Die Amateure im Fußball dürfen weiter auf das große Los im DFB-Pokal hoffen und bekommen aus verschiedenen Töpfen künftig mehr Geld. Darauf haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutschen Fußball Liga (DFL) in einer Spitzenrunde in Frankfurt geeinigt.

Verband reagiert auf Amateur-Kritik

Die Funktionäre riefen zudem am Freitag einen "Aktionsplan Amateurfußball" ins Leben. Damit reagierten der Dachverband und die Profi-Organisation auch auf die zunehmende Kritik, dass sich die Basis immer weiter vom hoch bezahlten Bundesliga-Fußball entferne.

Im DFB-Pokal bleibt es beim Modus mit 64 Teilnehmern in der ersten Hauptrunde mit allen Vereinen der Bundesliga und 2. Liga, vier Teams der 3. Liga sowie 24 Amateurvertretern. Ursprünglich stand eine Reform zur Debatte, wonach die Europapokal-Teilnehmer später einsteigen.

Eintracht gleich zwei Duelle "Klein gegen Groß"

"Der DFB-Pokal bezieht seinen Reiz aus den Begegnungen "Klein gegen Groß". Dabei bleibt es. Jeder Pokalteilnehmer kann weiter seinen Traum von einem Los gegen Bayern München oder Borussia Dortmund träumen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Duelle zwischen einem Bundesligisten und einem Amateurverein erlebte und erlebt die Frankfurter Eintracht in dieser Spielzeit gleich zweimal: In der ersten Runde gewann das Team von Coach Niko Kovac beim Regionalligisten TuS Erndtebrück, in der zweiten Runde heißt der Gegner 1. FC Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern.

