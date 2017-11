Internationales Flair, neue Vermarktungsmöglichkeiten und Geld für die Regionalligisten – das hatte sich der Deutsche Fußball-Bund von der Testspielreihe gegen die chinesische U20 versprochen. Doch das Projekt wurde spätestens mit der Reaktion auf die Tibet-Proteste zum Eigentor.

Die Testspielreihe gegen die chinesische U20-Nationalmannschaft ist ein klassisches Eigentor für den DFB. Nach den Diskussionen der vergangenen Tage wurde das Projekt vor der Partie am Samstag beim FSV Frankfurt auf das kommende Jahr verschoben. Offizielle Begründung des DFB und des chinesischen Verbandes: Es hätten Hinweise auf eine "weitere Eskalation" vorgelegen.

Aber wovon reden wir hier eigentlich? Beim Spiel vor einer Woche in Mainz hatten eine Handvoll Aktivisten Tibetfahnen im Stadion gezeigt. Daraufhin verließ die chinesische Mannschaft unter Protest das Feld. Und kamen erst nach einer halben Stunde zurück, als die Fahnen auf sanften Druck der Ordner wieder verschwunden waren.

Das Projekt scheint beendet

Das nennt der DFB also eine Eskalation. China verletzt in Tibet massiv die Menschenrechte der dortigen Einwohner. Aber was ist das schon im Vergleich zu fünf Fahnen? Das alles ist sehr kurios. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, das hat auch FSV-Präsident Michael Görner zu Recht betont.

Der DFB kann nicht allen Ernstes an allen Ecken und Ende unterstützenswert für Demokratie und Menschenrechte eintreten und genau das tibetischen Aktivisten verweigern. Jetzt wurden die Testspiele auf das Jahr 2018 verschoben. Aber was soll sich bis dahin ändern? Genau nichts. Das Projekt scheint damit beendet. Was bleibt, ist das Eigentor des DFB.