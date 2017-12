Der DFB-Bundestag kam am Freitag in Frankfurt zusammen.

Der DFB hat sich bei der Reform des Regionalliga-Aufstiegs verhoben. Statt einer großen Reform ist nun eine kaum verständliche Zwischenlösung herausgekommen – und die vage Hoffnung auf eine Kommission.

Keep it simple. Es ist eine einfache Weisheit, die für beinahe alles gültig ist – ob nun in Finanzfragen, der Liebe, oder im Sport. Nur beim Deutschen Fußball-Bund, da gilt diese Weisheit offenbar nicht. Denn wie es der größte Sportverband der Welt geschafft hat, eine komplizierte Aufstiegsregelung noch komplizierter zu machen, das ist wirklich eine Leistung.

Statt bisher drei steigen ab der Saison 2018/19 vier Clubs aus fünf Regionalligen in die 3. Liga auf – und Achtung, jetzt wird es komplex. Einer der Aufsteiger ist stets der Meister der Südwest-Staffel. Der zweite Aufsteiger ist im kommenden Jahr der Meister der Nordost-Liga. Und der dritte fixe Aufsteiger wird zwischen den Gewinnern der verbleibenden drei Ligen ausgelost.

Die beiden übrig gebliebenen Meister spielen um den vierten Platz und haben dafür in der darauffolgenden Spielzeit ihre Aufstiegsplätze sicher. Den letzten Aufsteiger in der Saison 2019/20 machen dann der Nordost-Meister und der Lossieger des vorangegangenen Jahres unter sich aus.

Kommissionsvorschlag bis 2019

Jetzt mal kurz durchatmen. Wer das verstanden hat, darf sich freuen. Aber nur bis zur Saison 2020/21. Dann gilt nämlich wieder eine neue, noch nicht verhandelte Regel. Wie kann so etwas sein? Wie wird aus einer groß angekündigten Reform eine vielleicht sportlich etwas gerechtere, aber viel kompliziertere Last-Minute-Einigung, ein Reförmchen, maximal?

Die neue, komplizierte Zwischenlösung ist schlicht und ergreifend der kleinste gemeinsame Nenner. Die letzte Möglichkeit der Liga-Vertreter und Verbände, eine blamable Absage des Themas auf dem auf Konsens getrimmten Bundestag zu vermeiden. Und es ist wieder mal ein Sieg des Streits um Proporz und Einfluss über den Fußball.

Nun soll eine Expertenkommission unter dem bemitleidenswerten DFB-Vize Peter Frymuth bis zum nächsten ordentlichen Bundestag 2019 alle Vorbehalte beiseite räumen und eine bessere Lösung vorlegen. Viergleisig soll die künftige Liga sein, die jeweiligen Meister sollen aufsteigen. Das wird toll. Und simpel. Versprochen.

