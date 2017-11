Aus Hessen, für Deutschland: In den Reihen von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 reifen Talente für die Auswahlmannschaften des DFB – allerdings unter verschiedenen Vorzeichen und mit unterschiedlichem Erfolg.

Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft, hat die Zusammenarbeit mit Zweitligist Darmstadt 98 und speziell mit Lilien-Coach Torsten Frings gelobt. Frings sei "sehr hilfreich" gewesen, nachdem sich Bundestrainer Joachim Löw vor dem Confederations Cup im vergangenen Sommmer für einige U21-Akteure entschieden habe, wie Kuntz am Montagababend im heimspiel! des hr-fernsehens sagte.

Insbesondere die Informationen über Darmstadts Stürmer Felix Platte hätten "extrem geholfen". "Dann hat er gegen England ein überragendes Kopfballtor gemacht und sich bei der EM super eingebracht", so Kuntz über den 21 Jahre alten Angreifer. Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte im Juni in Polen den zweiten Europameisterschaftstitel nach 2009 perfekt gemacht.

"Es ist eine Vertrauensbasis da"

In Frings sieht Kuntz aber auch darüber hinaus eine Bezugsperson. "Wenn unser Austausch da ist, kann ich mich total auf ihn verlassen", sagte er. "Es ist eine Vertrauensbasis da." Ähnlich sehe die Zusammenarbeit mit Bundesligist Eintracht Frankfurt aus – auch wenn Mittelfeldspieler Aymen Barkok nach seinem Debüt Anfang September derzeit zwar ein Thema für die U20, nicht aber für die U21 ist.

"Natürlich empfiehlst Du als Nationaltrainer einem Spieler zu einem Verein zu gehen, wo die Möglichkeit gegeben ist, viel zu spielen. Ein junger Spieler braucht das erst recht", sagte Kuntz angesprochen auf Barkok. Es sei klar, dass man in Barkoks Situation (erst 22 Bundesliga-Minuten in der laufenen Saison) "ein ganz klein bisschen an Land gegenüber den anderen, die ständig spielen in der zweiten oder ersten Liga", verliere.