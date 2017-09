Die Anreise zu den Hessenliga-Spielen des TSV Lehnerz gestaltet sich für Jan-Niklas Jordan etwas schwieriger als für seine Mitspieler: Der 24-Jährige studiert in London - und wird Woche für Woche von seinem Club eingeflogen.

Auch an diesem Wochenende wird Jan-Niklas Jordan wieder ordentlich Flugmeilen sammeln. Am Freitagnachmittag steigt er in der englischen Hauptstadt London in den Flieger Richtung Deutschland, bereits am Sonntagabend geht es für den Studenten wieder zurück. Dazwischen liegen, wie so oft in den vergangenen Wochen, 90 Minuten Hessenliga-Fußball. Sein Verein, der aktuelle Spitzenreiter TSV Lehnerz, lässt den Offensiv-Akteur derzeit regelmäßig zu Liga- und Pokalspielen einfliegen.

Jordan, 24 Jahre alt, studiert Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Fulda. Nebenbei kickt er im Fuldaer Stadtteil Lehnerz – wobei "nebenbei" fast schon eine Untertreibung ist. Sowohl für den Club allgemein (sieben Siege in neun Spielen) als auch für Jordan speziell (mit fünf Treffern vereinsintern bester Torschütze) läuft es momentan richtig gut. Dass sich der Mittelfeldspieler vor rund zwei Wochen ins obligatorische Auslandssemester Richtung London verabschieden musste, rief schon früh den Vorstand des TSV auf den Plan.

"Kurioser Plan wurde Wirklichkeit"

"Es gab von Anfang an die Idee, mich einfliegen zu lassen", erzählt Jordan im Gespräch mit dem hr-sport. "Und dieser kuriose Plan wurde dann Wirklichkeit." Die Not, aus der die Verantwortlichen schließlich eine Tugend gemacht haben, ist eine Personalnot. Mit Alexander Reith und dem Ex-Offenbacher Steven von der Burg (Innenbandanriss im Knie) fallen zwei Offensivkräfte längerfristig aus, der TSV benötigt Jordans Torriecher dringender denn je.

Für das Auswärtsspiel bei Viktoria Griesheim (5:1) Mitte September kam er erstmals rüber geflogen, eine Woche später – zum 3:1-Auswärtssieg in Hadamar – ebenfalls. Selbst bei einer Partie im Hessenpokal, die an einem Mittwochabend stattfand und die Lehnerz gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach mit 0:5 verlor, stand Jordan auf dem Rasen.

Bei Flügen gilt: Hauptsache günstig

Die Flüge bucht der 24-Jährige selbst. Einzige Vorgabe: Günstig müssen sie sein, "weil der Verein die Kosten trägt", wie er erklärt. Die Suche nach dem besten Preis beschert ihm neben unzähligen Flugmeilen auch einige im Auto. Immerhin ist er schon von Stuttgart geflogen, in Hannover gelandet, und auch auf dem Frankfurter Airport dürfte er sich mittlerweile richtig gut auskennen. An diesem Wochenende ist Köln/Bonn die Zwischenstation zwischen der Weltmetropole London und dem Hessenliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Bayern Alzenau am Samstag (14 Uhr).

"Neben dem Studium steht Fußball bei mir ganz weit oben", sagt er. "Wenn man so einen Erfolg hat wie wir momentan, nimmt man die Strapazen gerne in Kauf." Immerhin 700 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Millionenmetropole London und der 1.700-Einwohner-Gemeinde Lehnerz. Unterstützt wird Jordan von seiner Familie, sein Vater fährt und begleitet ihn zu jedem Flughafen und zu jedem Fußballplatz. "Er ist unheimlich stolz", erzählt der Mittelfeldspieler.

Trainingsgast in Millwall

In puncto Training muss Jordan allerdings Kompromisse eingehen. Einheiten mit seinen Mitspielern sind unter der Woche freilich ausgeschlossen, und auch in London kann er derzeit nicht anständig gegen einen Ball treten. Ausgleich sucht der Student so oft es geht im Fitness-Studio. Doch auch hier blieb sein Verein nicht untätig. Wenn alles klappt, kann Jordan in ein bis zwei Wochen in der U23 des Tradititionsvereins FC Millwall mittrainieren – perspektivisch aber wohl eher zum Fithalten.

Weitere Flüge sind nach diesem Wochenende nämlich erst einmal nicht geplant. "Ich muss mich schließlich auch mal in London einleben und Fuß fassen", sagt er. Dann würde mit Sicherheit auch der Rummel um ihn persönlich, den seine Geschichte ausgelöst hat, abnehmen. "Ein bisschen unangenehm ist mir das schon", gesteht Jordan. "Der Erfolg der Mannschaft tritt dadurch in den Hintergrund. Aber gerade den darf man dabei nicht vergessen."