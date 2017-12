Die umstrittene Regionalliga-Reform wird wohl nicht am DFB-Bundestag in Frankfurt beschlossen. Da es in den Vorgesprächen keine Einigung gab, soll das Thema nun von einer Expertenkommission behandelt werden.

Viel Wind, aber kein weißer Rauch: Der Deutsche Fußball-Bund wird die Regionalliga-Reform aller Voraussicht nach verschieben und nicht wie ursprünglich geplant am Freitag auf dem Außerordentlichen Bundestag in Frankfurt beschließen. Weder in einem Gipfeltreffen am Mittwochabend noch in einer Sitzung am Donnerstag konnte offenbar ein für alle Seiten akzeptabler Konsens gefunden werden.

Wie der MDR berichtet, soll nun eine Expertenkommission eingesetzt werden, die bis zum nächsten DFB-Bundestag im Oktober 2019 eine Reform entwickeln soll. Geleitet wird die Kommission demnach von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Vier Aufstiegsplätze und viele Befindlichkeiten

Seit Wochen ringt der DFB mit den Vertretern der Ligen und den lokalen Fußballverbänden um eine Neuausrichtung des Aufstiegs aus der vierten in die dritte deutsche Spielklasse. Hintergrund der Diskussionen ist, dass eigentlich alle Beteiligten über die aktuelle Regelung unglücklich sind. Derzeit spielen nämlich die Meister der fünf Regionalligen sowie der Zweite der Spielklasse Südwest um die drei Plätze in der 3.Liga. Dieses Modell wurde zwar ursprünglich auf Wunsch der Vereine eingeführt, der Ärger über den Bruch mit der Regel "Der Meister steigt auf" ist aber mittlerweile mehr als deutlich spürbar.

Die große Frage ist nun, wie die Regionalliga künftig aufgebaut sein wird. Vier Ligen, vier Aufsteiger? Klingt gut, aber natürlich will keine der aktuell fünf Spielklassen für die anderen verzichten. Gerade die relativ kleine Liga Nordost pocht auf ihr Existenzrecht und will sich auch auf kein Modell einlassen, das bei fünf Ligen den großen Spielklassen Südwest und West einen fixen Aufstiegsplatz zuweist. Die 3.Liga will einem vierten Absteiger sowieso nur zustimmen, wenn es auch eine Reduktion auf vier Ligen gibt.

Das alles waren offenbar zu viele Forderungen, um sie noch vor dem Bundestag zu klären. Da der DFB eine Kampfabstimmung vermeiden wollte, wurde die Entscheidung vertagt.