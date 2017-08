Eintracht Stadtallendorf hat sich in der Regionalliga bereits einen Namen gemacht.

Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf ist in der Regionalliga Südwest auf Platz zwei gestürmt und hat dabei auch geographisches Neuland betreten. Erfolgsgeheimnis ist die Eichhörnchen-Taktik.

Ein Spiel außerhalb der hessischen Grenzen, das hatte es in der rund 97-jährigen Geschichte von Eintracht Stadtallendorf noch nie gegeben. Jahrelang brach das Team aus Mittelhessen zu Auswärtsfahrten regelmäßig nach Waldgirmes, Griesheim oder Ederbergland auf. Goodbye Hessen, hieß es für die Mannschaft von Trainer Dragan Sicaja erstmals am 1. Spieltag der laufenden Saison der Regionalliga Südwest. Seitdem ist die kleine Welt in Stadtallendorf ein kleines bisschen größer geworden.

Remis beim Vorjahres-Meister

Vom ersten Spiel auf nichthessischem Boden, das im rund 300 Kilometer entfernten Elversberg stattfand, brachten die Fußballer der Eintracht einen völlig überraschenden Punkt vom Vorjahresmeister mit nach Hause. Auf das torlose Remis folgten nicht minder unerwartete Siege gegen den SV Röchling Völklingen (5:3) und die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg (2:0). "Es wäre arrogant gewesen, mit so einem Start zu rechnen", freute sich Präsident Reiner Bremer im Gespräch mit hessenschau.de.

Der Raketenstart katapultierte den Hessenliga-Aufsteiger nach drei Spieltagen auf Tabellenplatz zwei, Topfavorit 1. FC Saarbrücken steht nur dank eines weniger gefangenen Gegentors noch etwas besser da. Das Erfolgsgeheimnis des Underdogs? Teamgeist, Zusammenhalt und Demut. Trotz einer Kadergröße von 29 Spielern und insgesamt elf Neuzugängen stehen derzeit nur zwei Neuverpflichtungen regelmäßig in der Startelf. "Die Gegner müssen sich noch formieren, wir sind eingespielt", so Bremer. "Ich denke, wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass wir kein Kanonenfutter sind."

Punkt für Punkt für Punkt

Wilde Träume vom Durchmarsch sind allerdings strengstens verboten. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Sonst nichts. "Wir wissen, wo wir herkommen und stehen mit beiden Beinen auf dem Boden." Die nächste Chance auf eine Mini-Sensation und Zähler gegen Abstieg hat die kleine Eintracht am Samstag (14 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers. Bremer hofft, weiterhin ungeschlagen zu bleiben. "Wir müssen uns wie ein Eichhörnchen die Punkte sammeln." Wenn das gelingt, wird es auch in Zukunft Reisen in andere Bundesländer geben.