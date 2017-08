Fünftes Spiel, noch immer keine Niederlage: Eintracht Stadtallendorf hat sich nach dem Aufstieg das Verlieren einfach abgewöhnt. Auch aus Mainz bringen die Mittelhessen Zählbares mit nach Hause.

Eintracht Stadtallendorf beißt sich in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest fest. Der Aufsteiger aus Mittelhessen blieb am Dienstagabend auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen und behauptete Rang vier. Bei der Bundesliga-Reserve des FSV Mainz 05, die derzeit in der Tabelle direkt hinter Stadtallendorf rangiert, erkämpfte sich die kleine Eintracht ein torloses Unentschieden.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es zum hessischen Derby gegen den FSV Frankfurt.