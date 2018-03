Er saß alleine auf einer gesperrten Tribüne und wurde über Nacht zum mysteriösesten Fan von Hessen Kassel. Jetzt hat sich der Unbekannte gemeldet und für alles eine Erklärung geliefert. Am Samstag will er wiederkommen.

Rechts eine Umhängetasche, links eine Plastiktüte, rundherum keine Menschenseele. So hat ein Fan von Regionalligist KSV Hessen Kassel am vergangenen Wochenende den 3:2-Heimsieg gegen Völklingen verfolgt und damit für jede Menge Aufsehen gesorgt. Da er mutterseelenalleine auf der eigentlich gesperrten Osttribüne saß, fiel er sogar Löwen-Coach Tobias Cramer auf. Dieser vermutete zunächst einen Bundesliga-Scout, erfreute sich dann aber an der besonderen Leidenschaft des unbekannten Zuschauers. Der Verein startete eine Suchaktion: Wer ist dieser Mann? Rund 24 Stunden später wurde das Rätsel gelöst.

"Ich bin der wohl meistgesuchte Mann Nordhessens", meldete sich Mr. X gegenüber dem hr-sport am Telefon. "Mein Name ist Hubert Müller." Wohnort: Göttingen in Niedersachsen. Alter: 56 Jahre. Passion: Fußball. Seit Jahrzehnten schon besucht Müller immer wieder Spiele von Hessen Kassel. Von der Kreisklasse bis zur 2. Bundesliga hat er alles gesehen, sein Stammplatz war dabei immer die Gegengerade. "Ich habe mich aus Macht der Gewohnheit da einfach auch am vergangenen Wochenende hingesetzt." Eintrittskarte für einen anderen Block gekauft und dann schön in Richtung Sitzplatz. Alter Trick im Amateurfußball.

Ordner und Polizei helfen bei Bier und Bratwurst

Von Absperrungen oder Verbotsschildern habe er nichts gesehen, so Müller. Etwas seltsam sei ihm die Ruhe und Abgeschiedenheit dann aber schon vorgekommen. "Ich war Mitte der 80er Jahre mal beim Spiel Hannover 96 gegen Rot-Weiß Oberhausen, da war ich der einzige im Block. Jetzt habe ich das noch einmal getoppt." Die anfängliche Verwunderung änderte sich schnell in Begeisterung über das besondere Fußball-Erlebnis. Eine ganze Tribüne für sich alleine, mehr Exklusivität kann man in der Regionalliga nicht erreichen. Keine schreienden Sitznachbarn, freie Sicht aufs Spielfeld. Fußballherz, was willst du mehr?

"Mit Bier und Bratwurst war das schwierig", so Müller. Denn wo eigentlich keine Zuschauer sind, gibt es natürlich auch keine Verpflegungsstationen. 45 Minuten Fußball ohne Gegrilltes und Gezapftes, ein kulinarischer Notfall im Kasseler Auestadion. "Das habe ich in der Halbzeitpause ein paar Ordnern und Polizisten erzählt. Die waren dann so nett, mich durch die Tore zur Nordtribüne zu lassen." Dort konnten Hunger und Durst gestillt werden, nach der Brotzeit ging es dann zurück an den Ort der Idylle auf der Osttribüne. Lange Schlangen an den Toiletten gab es natürlich auch nicht.

In der Freizeit Stadionsprecher beim Bezirksligisten

Zu diesem Zeitpunkt hatte Müller längst Berühmtheit beim KSV erlangt. "Wir haben ihn die ganze Zeit beobachtet", berichtete eine Sprecherin des Vereins am Tag danach. "Wir wollten ihn dann unbedingt kennenlernen." Was folgte, war eine öffentliche Einladung zum nächsten Heimspiel und ein Fahndungs-Aufruf an die Bevölkerung im Kassler Umland. Irgendjemand muss den unbekannten Zuschauer auf der Osttribüne doch kennen. Und so war es dann auch. "Ein Vereinskollege hat mich angerufen", so Müller, der in seiner Freizeit Stadionsprecher bei Bezirksligist Göttingen 05 ist. Die suchen dich, habe dieser gesagt.

Ein Anruf auf der Löwen-Geschäftsstelle später war das Rätsel um den geheimnisvollen Fan dann gelöst. Das versprochene VIP-Paket im Regionalliga-Format wird Müller am Samstag vor dem Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers erhalten. Um kurz vor 14 Uhr wird er dann gemeinsam mit den Mannschaften an der Seite von Maskottchen Totti einlaufen. "Den Spaß mache ich natürlich mit, meine Frau lacht jetzt schon." Ob er sich dann auf seinen angebotenen Platz auf der Haupttribüne setzen wird, darf jedoch bezweifelt werden. "Am liebsten würde ich natürlich wieder alleine auf die Osttribüne." Hessen Kassel wird wohl nichts dagegen haben.