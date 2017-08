Kwasi Okyere Wriedt ärgert den OFC beim Retterspiel am meisten.

Große Kulisse, verkraftbare Niederlage: Der OFC verliert das Retterspiel gegen den FC Bayern, freut sich aber über dringend benötigte Einnahmen und den Ehrentreffer.

Die Offenbacher Kickers haben sich am Mittwochabend im Retterspiel gegen den FC Bayern teuer verkauft - letztlich aber eine Überraschung verpasst. Der Rekordmeister, bei dem unter anderem Franck Ribéry, Manuel Neuer und Javi Martinez in der Startelf standen, gewann die Partie im ausverkauften Stadion am Bieberer Berg verdient mit 4:1 (2:0).

Kichhoff trifft ins eigene Tor

Die Tore für die Bayern erzielten Kwasi Okyere Wriedt mit einem Doppelpack (12. und 59. Minute) und Ribéry (90.), der umjubelte OFC-Anschlusstreffer gelang Serkan Göcer (62.). Zum Pechvogel aus Offenbacher Sicht wurde Verteidiger Benjamin Kirchhoff. Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Profi Jan Kirchhoff traf zum zwischenzeitlichen 0:2 ins eigene Tor (18.).

Weitaus wichtiger als das Ergebnis waren für die Kickers am Ende des Abends aber vor allem die zusätzlichen Einnahmen. Der Auftritt gegen die Bayern, die auf eine Antrittsgage verzichteten, spült laut OFC-Präsident Helmut Spahn rund eine halbe Million Euro Umsatz in die klammen Kassen. Die Insolvenz konnte dank der Zusage der Bayern vor rund einem Jahr abgewendet werden.