FSV Frankfurt geht in Walldorf unter – Steinbach siegt

Auwei, FSV! Nach einer derben Klatsche am Freitag in Walldorf ist der Fehlstart in die Regionalliga perfekt. Der TSV Steinbach feiert hingegen den nächsten Erfolg.

Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt hat im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage kassiert – und was für eine: Der Absteiger verlor am Freitagabend bei FC-Astoria Walldorf mit 0:6 (0:5). Marcel Carl per Hattrick, Christopher Hellman (2) und Andreas Schön schossen den Sieg der Gastgeber heraus.

Weitere Informationen FCA Walldorf - FSV Frankfurt 6:0 (5:0) Tore: 1:0 Schön (12.), 2:0 Carl (22.), 3:0 Carl (23.), 4:9 Hellmann (41.), 5:0 Carl (43.), 6:0 Hellmann (89.)

Zuschauer: 350 Ende der weiteren Informationen

Wesentlich besser lief es derweil für den TSV Steinbach, der mit dem 3:1 (1:1) bei Hoffenheim II den zweiten Sieg feierte. Daniel Reith, Tim Müller und Fatih Candan trafen. Robin Szarka hatte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Hoffenheim erzielt.