Das war deutlich: Der FSV Frankfurt hat dem KSV Hessen Kassel in der Regionalliga am Samstag deutlich die Grenzen aufgezeigt. Zur Halbzeit war eigentlich schon alles klar am Bornheimer Hang. Siege feierten auch Steinbach und Stadtallendorf.

Der FSV Frankfurt hat das Hessen-Derby gegen den KSV Hessen Kassel am Samstag gewonnen. Und wie! Die Bornheimer schossen die Nordhessen mit 4:1 (3:0) vom Hang. Robert Schick erzielte den ersten Treffer bereits in der 2. Spielminute. Nestor Djengoue (22.) und Vito Plut (38.) entschieden die Partie quasi schon vor der Pause.

Der Anschlusstreffer von Kassels Sebastian Schmeer (54.) blieb nicht mehr als ein Strohfeuer. Mateo Andacic stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1-Endstand (59.).

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Hessen Kassel 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Schick (2.), 2:0 Djengoue (22.), 3:0 Plut (38.), 3:1 Schmeer (54.), 4:1 Andacic (59.)

Zuschauer: 1.989

Steinbach siegt in Walldorf

Einen 2:0-Sieg fuhr zeitgleich der TSV Steinbach bei FCA Walldorf ein. Sasa Strujic (11.) und Sascha Marquet (54.) trafen für die Mittelhessen. Glück hatten die Hausherren, dass der FCA einen Foulelfmeter verschoss (33.).

Weitere Informationen FCA Walldorf - TSV Steinbach 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Strujic (11.), 0:2 Marquet (54.)



Besondere Vorkommnisse: Kern (Walldorf) vergibt FE (33.)

Zuschauer: 348

Stadtallendorf sichert Mittelfeldplatz

Und auch Eintracht Stadtallendorf heimste am Sonntag die nächsten drei Saisonpunkte ein. Der Aufsteiger setzte sich vor 923 Zuschauern mit 2:1 (2:1) gegen Schott Mainz durch. Damijan Heuser gelang bereits in der 3. Minute der Führungstreffer. Edis Sinanovic traf für die Rheinland-Pfälzer zum 1:1. Israel Suero Fernandez stellte noch vor dem Pausenpfiff den späteren Endstand her (34.).

Weitere Informationen Stadtallendorf - Schott Mainz 2:1 (2:1) Tore: 1:0 Heuser (3.), 1:1 Sinanovic (26.), 2:1 Suero Fernandez (34.)

Zuschauer: 923

