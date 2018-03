Derbyzeit in der Regionalliga: Der FSV Frankfurt empfängt am Montag die Offenbacher Kickers. Vom Papier her eine klare Angelegenheit, dennoch dürfen sich die Gastgeber Chancen ausrechnen.

Weitere Informationen FSV - OFC im heimspiel! Das Regionalliga-Duell zwischen dem FSV und dem OFC ist am Montagabend ab 23 Uhr auch Thema im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Sieben Kilometer misst die Entfernung zwischen den Stadien Bornheimer Hang und Bieberer Berg, Heimat der Regionalligisten FSV Frankfurt und Kickers Offenbach. Die Entfernung in der Tabelle jedoch ist weiter: Der FSV steht auf dem elften Platz, der OFC auf dem zweiten. Sieht eigentlich nach einer klaren Angelegenheit aus für das Aufeinandertreffen am Montag (20.15 Uhr).

Trotzdem können sich die Frankfurter nach einer zuletzt recht erfolgreichen Rückrunde Chancen ausrechnen. Souverän hatte der FSV am 28. Spieltag die Reserve des VfB Stuttgart mit 6:1 besiegt. Von den vergangenen sechs Partien haben die Bornheimer fünf gewonnen, macht Rang vier in der Rückrundentabelle.

Offensivstärke spricht für Offenbach

Doch auch der OFC konnte zuletzt mit dem 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz II eine Trendwende nach drei sieglosen Partien schaffen. Als Tabellenzweiter wären die Offenbacher derzeit zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zu 3. Liga berechtigt – das Ziel Profifußball ist wieder einmal nah.

Und noch etwas spricht für die Kickers: die Offensivstärke. 52 Tore in 27 Spielen sind eine Hausnummer, nur Tabellenführer Saarbrücken schwebt auch in dieser Kategorie in anderen Sphären (70).

Besonderes Derby für die Fans

Trotz der statistischen Überlegenheit wollen die Gäste aus Offenbach weder Spiel noch Motivaton schleifen lassen. "Der FSV Frankfurt hat sich gut verstärkt und hat zuletzt enorm gepunktet. Nichtsdestotrotz wird es erneut wieder nur auf unsere Leistung ankommen. Wir wollen trotz einer langen Verletztenliste nicht jammern und mit einem guten Kader in Bornheim erfolgreich sein", sagt OFC-Trainer Oliver Reck.

Torwart Daniel Endres sieht es ähnlich und ist sich der Bedeutung des Derbys bewusst: "Auch im kleinen Derby geht es um exakt drei Punkte. Wir wissen jedoch, dass ein solches Derby für unsere Fans einen ganz besonderen Charakter hat. Entsprechend werden wir uns reinhauen."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 19.3.2018, 23 Uhr