Der FSV Frankfurt hat in der Regionalliga Südwest am Samstag den zweiten Sieg eingefahren und damit Eintracht Stadtallendorf die erste Niederlage beschert. Auch der TSV Steinbach holte drei Punkte.

Im Hessenderby der Regionalliga Südwest hat sich der FSV Frankfurt gegen Eintracht Stadtallendorf durchgesetzt. Die Bornheimer siegten in Stadtallendorf mit 2:1 (2:1) und bescherten dem Aufsteiger damit die erste Niederlage der Saison. Robert Schick hatte den FSV nach nur sechs Minuten in Führung gebracht, Leon Bell Bell erhöhte in der 12. Minute auf 2:0.

Doch der Aufsteiger steckte nicht auf und kämpfte sich trotz der frühen Rückschläge zurück in die Partie. Den Anschlusstreffer erzielte Erdinc Solak per Foulelfmeter (18.). Vor 2.163 Zuschauern wurde Andreas Pollasch nach hartem Einsteigen und einer Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt (63.). Der Aufsteiger konnte die Überzahl allerdings nicht mehr in einen Treffer ummünzen.

Weitere Informationen Stadtallendorf - FSV Frankfurt 1:2 (1:2) Tore: 0:1 Schick (6.), 0:2 Bell Bell (12.), 1:2 Solak (18./FE)

Rot: Pollasch (63./FSV Frankfurt)



Zuschauer: 2.163 Ende der weiteren Informationen

Steinbach bezwingt Ulm

Einen Sieg feierte auch der TSV Steinbach. Die Mink-Elf bezwang den SSV Ulm 1846 vor heimischer Kulisse mit 3:2 (2:1). Nikola Trkulja eröffnete bereits in der dritten Minuten den Torreigen. Nach einem Foul des Ulmers Steffen Kienle verwandelte der Steinbacher den fälligen Elfmeter. Kienle blieb weiter der auffälligste Spieler der Gäste – positiv wie negativ. Denn mit seinem Treffer in der 13. Minute glich er zunächst seinen Patzer aus, verursachte aber nur acht Minuten später erneut einen Elfmeter – diesmal mit einem Handspiel im Strafraum. Wieder trat Trkulja an, wieder traf er (21.). Maurice Müller erhöhte schließlich auf 3:1 (67.). Zwar gelang Adrian Morina (83.) noch der Anschlusstreffer, am Sieg der Steinbacher.