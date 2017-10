Hessen Kassel und der FSV Mainz 05 II haben sich am Sonntag einen atemberaubenden Schlagabtausch geliefert. Obwohl die Nordhessen drei Tore erzielten, gingen sie als Verlierer vom Platz.

Der KSV Hessen Kassel hat ein verrücktes Regionalliga-Spiel am Sonntag verloren. Die Nordhessen hatten gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 zwar die besseren Chancen, ging nach 90 Minuten mit 3:4 (1:2) aber doch als Verlierer vom Platz. Matchwinner für die Gäste war Karl-Heinz Lappe mit einem Hattrick (38., 40., 51.Minute).

Der KSV ging mit viel Elan in die Partie und durch Sascha Korb verdient in Führung (20.). Die Löwen verpassten dann allerdings, das 2:0 nachzulegen. Nach der Lappe-Show ging es hin und her. Lucas Albrecht brachte die Hausherren per Foulelfmeter auf 2:3 heran (56.). Der Mainzer Marin Sverko sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung (86.). Das 3:4 schoss Sebastian Szimayer in der 90. Minute. Trotz guter Leistung sprang am Ende aber nichts Zählbares für den KSV heraus.

Weitere Informationen Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II 3:4 (1:2) Tore: 1:0 Korb (20.), 1:1 Lappe (38.), 1:2 Lappe (40.), 1:3 Lappe (51.), 2:3 Albrecht (56./FE), 2:4 Sverko (86.), 3:4 Szimayer (90.)



Zuschauer: 1.700 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 15.10.2017, 16 Uhr