Müdes Freitagsspiel : Mainz-Fluch hält an: Eintracht spielt remis

Frankfurt: Die Frankfurter Eintracht ist beim Flutlichspiel am Freitagabend in Mainz nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. In einer chancenarmen Partie schnupperten die Hessen zwar am Sieg, verpassten es aber, frühzeitig den Deckel drauf zu machen. [mehr]