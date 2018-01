Gute Nachrichten für den klammen Regionalligisten KSV Hessen Kassel: Die Gläubiger haben den Insolvenzplan einstimmig angenommen.

Der KSV Hessen Kassel ist ab sofort schuldenfrei. Wie die HNA berichtet, waren die Gläubiger des KSV am Dienstagvormittag im Amtsgericht Kassel zusammengekommen. Dort votierten sie einstimmig für den Insolvenzplan und erließen den Löwen damit wohl Schulden in Millionenhöhe. Weitere Informationen wollte der Verein auf hr-Sport-Anfrage noch nicht herausgeben. Lediglich die Gläubiger, die es nicht zur Versammlung geschafft haben, können noch in den kommenden zwei Wochen Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen.

Mit Crowdfunding gegen Schulden

Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass die Nordhessen mit rund 2,5 Millionen Euro verschuldet sind. Der Verein hatte daraufhin Insolvenz angemeldet. Die Fans der Löwen sammelten damals mit einer Crowdfunding-Aktion etwa 150.000 Euro ein, um kurzfristig die Zahlungsfähigkeit des Vereins zu sichern. Trotzdem musste der KSV wegen des Insolvenzverfahrens mit neun Minuspunkten in die aktuelle Regionalligasaison starten. Die Nordhessen stehen deshalb derzeit auf dem letzten Tabellenplatz mit sieben Punkten Rückstand aufs rettende Ufer.

Das Thema Insolvenz ist für die hessischen Regionalligisten ein altbekanntes Leid. Auch die Kickers Offenbach mussten in der Saison 2016/2017 wegen eines Insolvenzverfahrens mit neun Minuspunkten in die Saison starten. Ex-Zweitligist FSV Frankfurt hatte im vergangenen Jahr mit der Zahlungsunfähigkeit zu kämpfen. Im Herbst segneten aber auch hier die Gläubiger den Insolvenzplan ab und erließen dem Verein damit insgesamt rund drei Millionen Euro Schulden.