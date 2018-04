Den SV Wehen Wiesbaden zu Gast, den DFB-Pokal im Hinterkopf: Die Regionalliga-Fußballer des TSV Steinbach träumen vom ganz großen Wurf. Die Personallage ist jedoch angespannt.

Im Sportzentrum Haarwasen im mittelhessischen Haiger (Lahn-Dill) weht am Dienstagabend ein Hauch von Profifußball. Der ortsansässige TSV Steinbach, im normalen Leben Tabellensiebter der Regionalliga Südwest, empfängt den klassenhöheren SV Wehen Wiesbaden im Halbfinale des Hessenpokals (19 Uhr). Vierte Liga trifft dritte Liga, der Sieger misst sich am 21. Mai mit dem KSV Hessen Kassel. "Wir sind frohen Mutes, mehr als konkurrenzfähig sein zu können", sagte Steinbachs Trainer Matthias Mink. Das Ziel DFB-Pokal dürfte Motivation genug sein.

Steinbach pfeift aus dem letzten Loch

Denn während sich der SVWW auch über die Liga und einen Platz unter den Top-Vier für den höchsten deutschen Pokalwettbewerb qualifizieren kann, hat Steinbach nur die Chance Hessenpokal. Ein Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm wäre die halbe Miete, im Endspiel gegen Kassel wäre der TSV wohl klarer Favorit. Die angespannte Personallage könnte die Träume von einem Duell mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt jedoch schnell zum Platz bringen.

Mit Maurice Müller, Daniel Reih, Tim Welker und Torge Bremer muss TSV-Coach Mink gleich ein Stammspieler-Quartett ersetzen. Beim 1:0-Sieg im hessischen Regionalliga-Duell gegen den FSV Frankfurt am Samstag hat das jedoch ganz gut geklappt. "Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Aber wenn wir so pfeifen, kann das was werden."

SVWW ist hochmotiviert

Favorit in der Neuauflage des letztjährigen Semifinals ist dennoch eindeutig der SVWW, der den 5:1-Erfolg des Vorjahres gerne wiederholen würde. "Das wird eine brutale Aufgabe, Steinbach wird sich revanchieren wollen", warnte SVWW-Coach Rüdiger Rehm. "Wir wollen unbedingt gewinnen."