In Offenbach ist auch für Stadtallendorf nichts zu holen

Am Bieberer Berg hängen die Trauben besonders hoch: Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat seine traumhafte Heimbilanz im Hessenderby gegen Eintracht Stadtallendorf ausgebaut.

Mit einem verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Stadtallendorf haben die Offenbacher Kickers ihre Tabellenführung in der Regionalliga Südwest gefestigt. Zum Auftakt des 14. Spieltags wurde Ihab Darwiche mit seinem Tor des Tages zum gefeierten Mann bei den Gastgebern. Der 24-Jährige traf in der 18. Minute im Anschluss an einen Eckball.

Der OFC baute damit seine traumhafte Heimbilanz aus: Im siebten Heimspiel der Saison war es der siebte Sieg. Dabei war der Aufsteiger aus Mittelhessen nicht vor der Flutlicht-Kulisse – 7.124 Zuschauer kamen am Freitagabend an den Bieberer Berg – erstarrt. Die Eintracht spielte mutig mit, attackierte früh, aber kam nicht zu zwingenden Chancen.

In der Schlussphase handelte sich Offenbachs Serkan Firat noch eine Rote Karte ein. Er hatte offenbar ein paar unschöne Worte in Richtung Schiedsrichter gesagt (85.).

Weitere Informationen Kickers Offenbach – Eintracht Stadtallendorf 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Darwiche (18.)



Rote Karte: Firat (85./Offenbach)



Zuschauer: 7.124 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 14.10.2017, 17.15 Uhr