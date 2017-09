Mit einem Derbysieg gegen den FSV Frankfurt haben sich die Offenbacher Kickers die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest zurückerobert. Nach zwei Eigentoren machten es die Kickers im Endspurt deutlich.

Der OFC setzte sich Montagabend vor 7.129 Zuschauern am Bieberer Berg mit 4:1 (1:1) durch und sprang zurück auf Rang eins. Der FSV bleibt nach der sechsten Pleite im neunten Spiel dagegen im Tabellenkeller hängen.

Zwei Eigentore vor der Pause

In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Bornheimer durch ein Eigentor von Benjamin Kirchhoff in Front (29.). Nestor Djengoue, der einen Schuss von Dren Hodja unhaltbar abfälschte, glich ebenfalls per Eigentor zum Pausenstand aus (45.).

Nach Wiederanpfiff verpassten zunächst beide Teams trotz mehrerer Chancen die Führung. Maik Vetter brach schließlich den Bann für den Favoriten (69.). Der eingewechselte Varol Akgöz erhöhte mit einem Doppelpack (79./90.).