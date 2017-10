Regionalliga-Spitzenspiel in Offenbach

Erster gegen Zweiter, mehr geht nicht: Im Topspiel gegen Verfolger Saarbrücken wollen die Offenbacher Kickers ihre Tabellenführung in der Regionalliga verteidigen. Der hr überträgt am Samstag live.

Topspiel am Bieberer Berg: Kickers Offenbach empfängt am 16. Spieltag den 1. FC Saarbrücken – jenen Verein, gegen den es vor knapp einem Jahr beim 2:3 die bis dato letzte Heimniederlage für den OFC gab. Der Hessische Rundfunk überträgt die Begegnung am Samstag ab 14 Uhr live im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de.

Während der OFC zuletzt beim Erzrivalen Waldhof Mannheim eine 0:2-Niederlage kassierte, reisen die Saarbrücker mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge an. Außerdem sind die Gäste das einzige Team, das bislang mehr Tore (35) erzielen konnte als der VfB Stuttgart II (31) und Offenbach (30). "Wir haben großen Respekt vor der Saarbrücker Mannschaft", sagte OFC-Kapitän Daniel Endres dem hr-sport. "Aber wir müssen uns nicht verstecken. Als Mannschaft werden wir dagegenhalten und ihre Offensive stoppen."

Die Rückkehr des Königs – und eines Offensiv-Duos

Sollte das nicht gelingen, droht den Offenbachern der Verlust der Tabellenführung. Derzeit trennt beide Teams nur ein Punkt, zudem hat Saarbrücken eine Partie weniger absolviert. Gut für die Kickers: Mit Serkan Firat (nach Rot-Sperre) steht ein wichtiger Offensivspieler wieder zur Verfügung. Außerdem gibt es königlichen Beistand: Otto Rehhagel wird sich das Spiel auf Einladung von OFC-Coach Oliver Reck ansehen. "König Otto" hatte die Hessen zwischen 1973 und 1975 trainiert.

Torhüter Endres ist optimistisch, dass sein Team den hohen Besuch nicht enttäuschen wird. "Wir werden als Mannschaft ein Top-Spiel abliefern", kündigte Endres an. "Wir wollen mit aller Macht unsere weiße Weste behalten."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! extra, 28.10.2017, 14 Uhr