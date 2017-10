Kickers Offenbach hat sich im Spitzenduell der Regionalliga Südwest am Samstag dem 1. FC Saarbrücken geschlagen geben müssen. Damit verliert der OFC nicht nur die Tabellenführung, sondern auch eine makellose Bilanz am Bieberer Berg.

Die Offenbacher Kickers haben das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest am Samstag verloren. Das Team von Trainer Oliver Reck unterlag dem 1. FC Saarbrücken mit 1:2 und kassierte damit bereits die zweite Niederlage in Folge. "Der Schmerz sitzt tief. Wir hätten heute etwas wieder gutmachen können", sagte Stefano Meier nach der Partie dem hr-sport.

Hodjas Traumtor

Dabei waren die Kickers zuvor seit elf Monaten am Bieberer Berg ungeschlagen. Die letzte Niederlage vor heimischer Kulisse hatte es für die Offenbacher Ende November 2016 gegeben. Der Gegner damals – der 1. FC Saarbrücken. Das dürfte das Team von Trainer Reck im Hinterkopf gehabt haben – denn der OFC und die Gäste aus Saarbrücken lieferten sich von Beginn an ein packendes Duell. In der 25. Minute sorgte Dren Hodja für den ersten spielerischen Höhepunkt. Florian Treske legte den Ball mit der Brust ab, Hodja ließ ihn über den Fuß rutschen und zirkelte ihn mit dem Außenrist in den Winkel – die Führung für den OFC.

"Wir wissen, dass er einen wirklichen guten Schuss hat. Das war ein optimaler Abschluss und ist optimal für uns gelaufen", sagte Sportdirektor Sead Mehic in der Halbzeitanalyse. Nach dem Seitenwechsel kamen auch die Saarbrücker mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine. In der 73. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich. Kevin Behrens drückte den Ball mit dem Kopf zum 1:1 über die Linie.

Starke Saarbrücker Schlussphase

Beide Teams lieferten sich in der Schlussphase einen offenen Schlagabtausch und arbeiteten sich Chance um Chance heraus. Für die Entscheidung sorgte schließlich Markus Mendler, der in der 84. Minute unbedrängt zum 2:1 für den FCS traf. Der OFC verlor damit nicht nur die Partie, sondern auch die Tabellenführung.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - 1.FC Saarbrücken 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Hodja (25.), 1:1 Behrens (73.), 1:2 Mendler (84.)



Zuschauer: 9.274 Ende der weiteren Informationen

