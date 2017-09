In der Regionalliga Südwest sind die Offenbacher Kickers nach einer herben Niederlage zurück auf dem Boden der Tatsachen. Auch der FSV Frankfurt verlor. Siege feierten der Aufsteiger Stadtallendorf und der KSV Hessen Kassel.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest am Samstag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer verlor beim SC Freiburg II mit 1:5 (1:1). Dabei war dem OFC sogar der erste Treffer der Partie gelungen. Allerdings brachte Benjamin Kirchhoff das Leder im eigenen Kasten unter (35.). Florian Treske traf nur vier Minuten später zum Ausgleich.

Die zweite Halbzeit begann für das Team von Trainer Oliver Reck, wie auch der erste Durchgang angefangen hatte – mit einem Missgeschick. Daniel Endres stoppte Freiburg Christoph Daferner unsanft und sah nach einer Verwarnung in der ersten Halbzeit nun Gelb-Rot (47.). Mit einem Mann weniger hatten die Offenbacher den Gastgebern kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Kai Brünker (51., 81.) und Mohamed Dräger (63./FE, 73.) sorgten mit je zwei Treffern für den deutlichen Endstand.

Weitere Informationen SC Freiburg II - Kickers Offenbach 5:1 (1:1) Tore: 1:0 Kirchhoff (35.ET), 1:1 Treske (39.), 2:1 Brünker (51.), 3:1 Dräger (63./FE), 4:1 Dräger (73.), 5:1 Brünker (81.)



Gelb Rot: Endres (47.)



Zuschauer: 750 Ende der weiteren Informationen

Erneut Niederlage für FSV

Der FSV Frankfurt hat nach zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Vor heimischer Kulisse unterlag der Drittliga-Absteiger gegen Waldhof Mannheim mit 0:2. Lange hatte es am Bornheimer Hang nach einem torlosen Remis ausgesehen, in der 69. Minute machte dann Mirko Schuster den Unterschied und traf zum 1:0 (69.). Andreas Ivan sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung (90.).

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Waldhof Mannheim 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Schuster (69.), 0:2 Ivan (90.)



Zuschauer: 2.853 Ende der weiteren Informationen

Stadtallendorf zurück in der Erfolgsspur

Besser lief es für Eintracht Stadtallendorf. Der Aufsteiger fuhr bei Wormatia Worms einen 3:2-Sieg ein und hat damit nach sieben Spielen bereits 12 Punkte auf dem Konto. Dabei hatte Patrick Auracher die Wormatia mit einem verwandelten Foulelfmeter zunächst in Führung gebracht. Israel Suero Fernandez glich für Stadtallendorf aus (42.), Teamkollege Laurin Vogt erhöhte (62.), bevor erneut Fernandez zuschlug (71.). Urgutan Kizilyar gelang zwar noch der Anschlusstreffer (90.) – es blieb aber beim Sieg für den Aufsteiger.

Weitere Informationen Wormatia Worms - Stadtallendorf 2:3 (1:1) Tore: 1:0 Auracher (25./FE.), 1:1 Fernandez (42.), 1:2 Vogt (63.), 1:3 Fernandez (71.), 2:3 Kizilyar (90.)



Zuschauer: 1.065 Ende der weiteren Informationen

Kassel siegt im Derby

Einen Sieger gab es auch im Hessenderby. Der KSV Hessen Kassel setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Steinbach durch. Sebastian Szimeyer (69.), Adrian Bravo-Sanchez (87.) und schließlich Lucas Albrecht per Foulelfmeter (90.) erzielten die späten Treffer für die Nordhessen. Damit hat der KSV nach sieben Spieltagen inzwischen immerhin vier Punkte auf dem Konto – und damit die neun Punkte Abzug aufgrund des Insolvenzantrages aufgeholt.

Weitere Informationen Hessen Kassel - TSV Steinbach 3:0 (0:0) Tore: 1:0 Szimeyer (69.), 2:0 Sanchez (87.), 3:0 Albrecht (90./FE)



Zuschauer: 2.800 Ende der weiteren Informationen

