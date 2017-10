Hessen Kassel kann in Stuttgart trotz eines 0:3-Rückstands noch jubeln.

Furioses Remis in Stuttgart

Dank einer famosen Aufholjagd hat der KSV Hessen Kassel am Montagabend einen Punkt bei den Stuttgarter Kickers entführt. Zur Halbzeit hatten die Nordhessen noch wie die klaren Verlierer ausgesehen.

Erste Halbzeit pfui, zwei Halbzeit hui: Der KSV Hessen Kassel zeigte am Montagabend im Regionalliga-Kellerduell bei den Stuttgarter Kickers zwei unterschiedliche Gesichter. Beim 3:3 kamen die Nordhessen nach einem 0:3-Pausenstand zurück und verbuchten damit gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler.

Merle gibt den Startschuss

Edwin Schwarz (25./31.) und Lhadji Badiane (31.) schossen zunächst die Schwaben auf die vermeintliche Siegerstraße, ehe Ingmar Merle den KSV wieder zurückbrachte (58.). Lucas Albrecht (64.) und Marvin Jäger per Eigentor (75.) brachten die Wende. In der Schlussphase hatte Marco Dawid nach feinem Sololauf sogar den Siegtreffer für die Gäste auf dem Fuß. Merle sah in der Nachspielzeit zudem noch Gelb-Rot.

Weitere Informationen Stuttgarter Kickers - KSV Hessen Kassel 3:3 (3:0) Tore: 1:0 Schwarz (25.), 2:0 Schwarz (31.), 3:0 Badiane (31.), 3:1 Merle (58.), 3:2 Albrecht (64.), 3:3 Jäger (75./Eigentor)



Gelb-Rot: Merle (90.+3/Kassel)



Zuschauer: 1.750 Ende der weiteren Informationen

