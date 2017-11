Hessen Kassel hängt weiter tief im Abstiegsstrudel der Fußball-Regionalliga: Auch im Kellerduell gegen Koblenz glückte am Sonntag nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Noch schlechter machte es der FSV Frankfurt.

Der KSV Hessen Kassel ist auch im zehnten Regionalliga-Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Im Kellerduell gegen die TuS Koblenz reichte es für den Tabellenletzten am Sonntag nur zu einem 1:1. Bejan Bozic brachte die Gäste früh in Front (2.). Der KSV zeigte vor 1.500 Zuschauern im Auestadion eine schwache Leistung und wachte nach dem 1:1 durch Sebastian Schmeer (83.) erst viel zu spät auf.

FSV in Freiburg geschlagen

Weiter im Abstiegskampf befindet sich auch der FSV Frankfurt nach einem 1:2 beim SC Freiburg II. Nach einem Blitzstart der Bornheimer durch Leon Bell Bell (2.) drehten Kai Brünker (3.) und Mohamed Dräger (42./Foulelfmeter) die Partie. Nur 200 Zuschauer verfolgten die Partie im Möslestadion.