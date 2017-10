Dren Hodja (li.), Serkan Firat und der Rest des OFC-Teams hatten auch am Dienstag allen Grund zur Freude.

Dren Hodja (li.), Serkan Firat und der Rest des OFC-Teams hatten auch am Dienstag allen Grund zur Freude. Bild © Imago

OFC ballert sich an Tabellenspitze fest

Die Regionalligisten Kickers Offenbach und TSV Steinbach haben den Begriff "Feiertag" wörtlich genommen und ihre Heimspiele am Dienstag jeweils torreich gewonnen. Niederlagen gab es derweil für Frankfurt und Stadtallendorf, einen Punkt für Kassel.

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat seine Tabellenführung in einem torreichen Spiel verteidigt. Der OFC gewann am Feiertag sein Heimspiel gegen Walldorf vor 6.126 Zuschauern mit 4:3 (3:1). Niklas Hecht-Zirpel (6. Spielminute), Ihab Darwiche (21.), Dren Hodja per Foulelfmeter (24.) und Florian Treske (62.) erzielten die Kickers-Tore.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf 4:3 (3:1) Tore: 0:1 Hellmann (3.), 1:1 Hecht-Zirpel (6.), 2:1 Darwiche (21.), 3:1 Hodja (24./FE), 3:2 Kern (56./FE), 4:2 Treske (62.), 4:3 Brune (89./ET)

Ebenfalls viele Treffer fielen in Steinbach, wo der TSV mit 5:0 (3:0) gegen den TSV Mainz 05 II gewann. Fatih Candan mit einem Hattrick (23., 47. per Foulelfmeter, 70.), Maurice Müller (27.) und Dino Bisanovic (33.) trafen.

Weitere Informationen TSV Steinbach - Mainz 05 II 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Candan (23.), 2:0 Müller (27.), 3:0 Bisanovic (33.), 4:0 Candan (47./FE), 5:0 Candan (70.)

Der FSV Frankfurt hat unterdessen am Tag der Deutschen Einheit nichts zu feiern gehabt. Die Bornheimer verloren ihr Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II mit 1:3 (1:1). Der zwischenzeitliche Ausgleich von Manassé Eshele (45.) war zu wenig für die Hessen, die weiter im Tabellenkeller der Regionalliga feststecken. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge für die Frankfurter.

Weitere Informationen TSG Hoffenhem II - FSV Frankfurt 3:1 (1:1) Tore: 1:0 Rossipal (38.), 1:1 Eshele (45.) , 2:1 De Mello (57.), 3:1 Owusu (81.)

Immerhin einen Punkt heimste zeitgleich der KSV Hessen Kassel gegen Freiburg II ein. Beim 0:0 waren die Breisgauer zunächst das bessere Team, konnten die stabile Abwehr der Nordhessen aber nicht knacken. In der zweiten Halbzeit drängte Kassel auf den Sieg, zeigte sich aber nicht zielsicher genug.

Weitere Informationen Hessen Kassel - SC Freiburg II 0:0 Tore: Fehlanzeige

Eine 1:2-Niederlage kassierte Eintracht Stadtallendorf beim Spitzenclub aus Saarbrücken. Laurin Vogt hatte den Aufsteiger überraschend früh in Führung geschossen (6.). Martin Dausch (25.) und Kevin Behrens (34.) schlugen aber noch in der ersten Halbzeit für den Tabellenzweiten zurück.