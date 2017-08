Der FC Bayern kommt zum Retterspiel nach Offenbach. Die finanziellen Sorgen der Kickers sind damit Vergangenheit, die sportliche Zukunft soll rosig werden. Bleibt nur die Frage, wie viele Stars die Münchner mitbringen.

Manuel Neuer könnte kommen, vielleicht sogar Franck Ribéry. Mit welchem Kader der FC Bayern München am Mittwoch (18 Uhr) zum Retterspiel bei den Offenbacher Kickers antritt, ist derzeit noch völlig offen. Klar ist, dass einige Nationalspieler auf Reisen sind. Klar ist aber auch, dass der Kader des Rekordmeisters noch immer genug Prominenz zu bieten hat. "Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere Star kommen wird", sagte OFC-Präsident Helmut Spahn dem hr-sport.

Bayern bringen dem OFC eine halbe Million Euro

Das Benefizspiel gegen das Team von Trainer Carlo Ancelotti ist seit Monaten ausverkauft, die Kulisse mit 20.500 Zuschauern wird zumindest für 90 Minuten an glorreiche und mehr als 30 Jahre alte Offenbacher Bundesliga-Zeiten erinnern. Wichtiger als die kurze Reise in die Vergangenheit ist für den OFC aber der ab sofort wieder angstfreie Blick in die Zukunft. Denn dank der Unterstützung der Bayern, die auf eine Antrittsgage verzichten, konnte der OFC "alle Rechnungen bezahlen und damit die Insolvenz abwenden".

Möglich wurde die finanzielle Gesundung vor allem durch die Kontakte des OFC-Präsidenten, der Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge um Hilfe bat und diese nach nur einer Nacht Bedenkzeit prompt zugesichert bekam. "Das Retterspiel war der letzte Baustein, der noch fehlte", so Spahn, der die Schulden mit einem Drei-Stufen-Modell erfolgreich bekämpfte. Zahlungsfreudige Fans, nachsichtige Gremien und die wohlgesonnenen Bayern haben den OFC zurück ins Leben geholt. "Wir rechnen mit einem Umsatz von rund einer halben Million Euro."

Sportlich und finanziell alles bestens

Rund 15 Monate nachdem die Kickers im Mai 2016 mit einem Minus von rund 1,1 Millionen Euro beim Amtsgericht vorstellig wurden, ist die Welt auf dem Konto und dem Rasen in Offenbach wieder in Ordnung. Die Sorgen sind verschwunden, die Euphorie ist zurück. In der Regionalliga Südwest grüßen die Kickers derzeit von Rang eins und träumen offen von mehr. "Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen können", so Spahn. "Wir werden sicher nicht alles gewinnen, aber es sieht aktuell ganz gut aus."

Die vermeintlich ärgsten Konkurrenten SV Elversberg und Waldhof Mannheim haben nach sechs Spieltagen schon zehn Punkte Rückstand, der OFC ist noch immer ungeschlagen. Damit das noch möglichst lange so bleibt und die Kickers auch von der Auswärtspartie am Samstag (14Uhr) gegen die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg (14 Uhr) Zählbares mit ins Rhein-Main-Gebiet bringen, steht neben dem sportlichen Anreiz und der fürstlichen Entlohnung am Mittwochabend noch etwas anderes auf der Agenda: "Entscheidend ist, dass alle unverletzt bleiben", so Spahn.

Let me entertain you

Eine angezogene Handbremse oder ausschließlich Spieler aus der zweiten Reihe müssen die Fans aber nicht befürchten. "Am Ende entscheiden natürlich die Trainer, wer spielt", so Spahn. "Die Bayern können nicht ihre Champions-League-Finalelf aufbieten, den Zuschauern wird aber dennoch auf jeden Fall etwas geboten."