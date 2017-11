Die Polizei ermittelt gegen zwei Fans von Kickers Offenbach, die im Spiel gegen Saarbrücken ein rechtes Banner hochgehalten haben. Dank solcher Vorfälle eilt der Kurve des Regionalligisten ein rechter Ruf voraus. Dabei steht das Sprachrohr der OFC-Fanszene für das Gegenteil.

In den sozialen Netzwerken machten kurz nach dem Regionalliga-Topspiel am Samstag unschöne Bilder die Runde: Mitten im Block 1 hatten zwei Männer eine schwarz-weiß-rote Fahne mit der Aufschrift "Landser" hochgehalten – dem Namen einer ehemaligen Rechtsrock-Band, benannt nach der Bezeichnung für deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

OFC fordert Stadionverbot

Der Regionalligist reagierte zum Wochenbeginn und teilte auf Anfrage des hr mit, man werde rigoros gegen die mutmaßlichen Rechtsextremisten vorgehen. Beide wurden identifiziert und noch während der Partie, die die Offenbacher mit 1:2 verloren, von der Polizei vorübergehend festgenommen. Die 49 und 51 Jahre alten Männer erwartet ein Verfahren. Außerdem kündigte Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori an, man werde die Vorfälle "rigoros verfolgen und sanktionieren".

Zwei Kickers-Fans hissen schwarz-weiß-rote Fahne mit der Aufschrift "Landser". Bild © Twitter.de/BembelbubFFM

Was das konkret bedeutet, erklärte Fiori dem hr-sport am Mittwochnachmittag: Gegen beide wurden inzwischen vom OFC offiziell Stadionverbots-Verfahren eingeleitet. Nach der pflichtgemäßen Einräumung einer Frist zur Stellungnahme soll zeitnah über die sportliche Zukunft der beiden Männer entschieden werden. Fußballspiele dürften sie vorerst aber wohl nur noch am Fernseher verfolgen können. "Die Sache ist ja relativ klar", so Fiori. Ein bundesweites Stadionverbot dementsprechend nur noch Formsache.

Wiederholt rechte Schmähungen

Der Fahnen-Eklat ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen, mit denen der OFC hässliche Schlagzeilen geschrieben hat. Ende September riefen einige Offenbacher Fans beim Regionalliga-Derby gegen den FSV Frankfurt "Judenschweine" in Richtung Gästeblock. Dokumentiert wurde das von Fans aus dem Innenraum des Stadions. Auch in diesem Fall drohen den Übeltätern neben einem Stadionverbot juristische Konsequenzen – ähnlich wie in einem Fall 2013, als Offenbacher Anhänger im Spiel gegen die U23 von Eintracht Frankfurt "Judenschweine" in Richtung der Frankfurter Fans skandiert hatten.

Hat die Offenbacher Fanszene also ein Problem mit ihrem rechten Flügel? Das legen die genannten Vorfälle zumindest nahe. Für Volker Goll, Herausgeber des Offenbacher Fanmagazins "Erwin", ist das nicht so einfach. "Man kann nicht alle in einen Sack stecken, wenn zwei Leute Scheiße bauen", sagte er dem hr-sport am Mittwoch mit Blick auf die Fahnen-Aktion gegen Saarbrücken. Der großen Mehrheit der OFC-Fans im Stadion sei klar, "dass so etwas nichts beim OFC zu suchen hat".

Negatives Image eilt Offenbacher Fans voraus

Goll, der seit über 20 Jahren in der Fanarbeit aktiv ist, sieht das Stadion als Spiegelbild der Gesellschaft. Wie auch in anderen Stadien gebe es in Offenbach Fans jeglicher politischer Gesinnung. "Aber wer kann jedem Fan in den Kopf reinschauen?" Wichtig ist Goll die Tatsache, dass rechtsradikale Darbietungen wie zuletzt gegen Saarbrücken nicht in der Offenbacher Fankurve vorkommen. Dort, wo die Treuesten der Treuen stehen, sei so etwas nicht vorstellbar.

Goll räumte aber auch ein, dass die Offenbacher Fanszene "wohl einen etwas rechteren Ruf als die in Frankfurt und Darmstadt" habe. Das Image werde eben durch Negativvorfälle geprägt. "Seltsamerweise leitet niemand ein anderes, bunteres Image von den vielen positiven Aktionen und Initiativen ab", so Goll, der als Beispiel das Offenbacher Fanmuseum, das von hunderten Fans erstellte Wandbild im Stadion und eben das Fan-Sprachrohr "Erwin" nennt.

Fakt ist: Das progressive Fanmagazin "Erwin" findet auch nach seiner Wiederbelebung 2013 Beachtung und starken Absatz. Vor wiederholten Ausfällen am Bieberer Berg kann das allerdings nicht schützen.