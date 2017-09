Mit 25 Jahren ist Schluss: Eine schwerwiegende Verletzung zwingt Kristian Maslanka von den Offenbacher Kickers in den frühzeitigen Ruhestand. Der OFC zeigt sich tief getroffen.

Traurige Nachrichten für die Offenbacher Kickers und Kristian Maslanka: Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler muss seine Profikarriere verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Wie der Regionalligist am Donnerstag mitteilte, leidet Maslanka an einer Schädigung des Hüftgelenks und kann seine sportliche Laufbahn deshalb nicht weiter fortsetzen. "Diese Nachricht trifft uns alle schwer, wir sind tief betrübt", sagte Sportdirektor Sead Mehic.

Maslanka bei vielen hessischen Clubs aktiv

Nachdem Maslanka, der in seiner Karriere auch für den SV Wehen Wiesbaden, Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt auflief, in der vergangenen Saison noch 28 Partien für die Kickers bestritten hatte, konnte er wegen starker Schmerzen in der Hüfte seit Wochen nicht mehr trainieren. Eine intensive Untersuchung ergab nun, dass die Beschädigungen im Gelenk schon zu weit fortgeschritten und nicht mehr reparabel sind.

"Es ist für uns als OFC-Familie eine sehr traurige Nachricht, mit Kristian Maslanka einen wichtigen Spieler unseres Kaders zu verlieren. Kristian war nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch eine absolute Bereicherung", sagte Geschäftsführer Christopher Fiori, der Maslanka bei der beruflichen Neuorientrung jegliche Unterstützung zusagte.

Nach 49 Spielen ist Schluss

Maslanka, der im Sommer 2015 von Wormatia Worms nach Offenbach gekommen war, trug insgesamt 49 Mal das OFC-Trikot und erzielte dabei zwei Treffer. Letzmals stand er beim 1:0-Auswärtssieg Mitte Mai bei der Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim auf dem Platz. "Meine Zeit bei Kickers Offenbach war etwas ganz Besonderes, ich werde sie für immer im Herzen behalten", so Maslanka. "Ich wünsche allen sportlich und persönlich nur das Beste."

Sendung: hr-iNFO, 7.9.2017, 21 Uhr